"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

21. haftanın hakemleri açıklandı

22 Ocak 2021, Cuma 12:08
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

TFF 1. Lig 18. hafta hakemleri

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bahattin Şimşek

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor: Zorbay Küçük

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Onur Özütoprak

24 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Emre Kargın

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor: Burak Pakkan

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğit Arslan

19.00 Yılport Samsunspor-Altay: Murat Erdoğan

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor: Hakan Ceylan

19.00 Altınordu-Menemenspor: Direnç Tonusluoğlu

***

Futbolda haftanın programı da belli oldu

Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. TFF 1. Lig'de ise sezonun ikinci yarısı, 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş-Göztepe

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü

TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor

24 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor

19.00 Yılport Samsunspor-Altay

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor

19.00 Altınordu-Menemenspor

 

AA

Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2020, Türkiye'nin en kurak 6. yılı oldu

    'Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır'

    Gıda fiyatları niye artıyor?

    Okullar ‘kontrollü’ bir şekilde açılmalı

    Uzaktan çalışma kabusa dönüştü

    Bu ateş hepimizi yakar

    Esnaf yardımlarına banka hacizi

    Küresel salgının son 24 saati

    Türkiye'de iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi

    Endonezya'daki arama çalışmaları sona erdi

    ABD'de son 24 saatte 190 bin vaka ve 4392 ölüm gözlemlendi

    Uygurların evleri niye basılıyor?

    KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

    Kamu vicdanını yaralayan yargı kararları var

    Mısır’da OHAL 15'inci kez uzatıldı

    Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem oldu

    'Türkiye ve AB'de daha iyi bir atmosfer mevcut'

    İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

    Berberoğlu için AYM’den yine ihlâl kararı

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 97 milyon 310 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ABD sistemi ve Biden
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor...
    Süleyman KÖSMENE

    Uygurlar: İnsanlığın son imtihanı!
    Ahmet BATTAL

    Ben yapmadım, elim yaptı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dindar iktidar” Çin’e bir şey demeyecek mi?
    Genel

    Gıda fiyatları niye artıyor?
    Şükrü BULUT

    Çin vebası ne zaman bitecek...
    İbrahim ERSOYLU

    Gıybet hastalığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.