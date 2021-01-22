21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
24 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus
25 Ocak Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy
19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
TFF 1. Lig 18. hafta hakemleri
TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bahattin Şimşek
16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor: Zorbay Küçük
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Onur Özütoprak
24 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Emre Kargın
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor: Burak Pakkan
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor-Altay: Murat Erdoğan
25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor-Adanaspor: Hakan Ceylan
19.00 Altınordu-Menemenspor: Direnç Tonusluoğlu
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Futbolda haftanın programı da belli oldu
Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. TFF 1. Lig'de ise sezonun ikinci yarısı, 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
24 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray
16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş-Göztepe
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor
25 Ocak Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü
TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor
24 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor
19.00 Yılport Samsunspor-Altay
25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor-Adanaspor
19.00 Altınordu-Menemenspor
AA