21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu 19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk 24 Ocak Pazar: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu 16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık 16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar 19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan 19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus 25 Ocak Pazartesi: 16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge 19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy 19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır TFF 1. Lig 18. hafta hakemleri TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde maçları yönetecek hakemler şöyle: Yarın: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bahattin Şimşek 16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor: Zorbay Küçük 19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Onur Özütoprak 24 Ocak Pazar: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Emre Kargın 13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor: Burak Pakkan 16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğit Arslan 19.00 Yılport Samsunspor-Altay: Murat Erdoğan 25 Ocak Pazartesi: 16.00 İstanbulspor-Adanaspor: Hakan Ceylan 19.00 Altınordu-Menemenspor: Direnç Tonusluoğlu *** Futbolda haftanın programı da belli oldu Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. TFF 1. Lig'de ise sezonun ikinci yarısı, 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Yarın: 16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor 19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor 24 Ocak Pazar: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor 16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray 16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük 19.00 Beşiktaş-Göztepe 19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor 25 Ocak Pazartesi: 16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor 19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor 19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü TFF 1. Lig Yarın: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor 16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor 19.00 Adana Demirspor-Bursaspor 24 Ocak Pazar: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor 13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor 16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor 19.00 Yılport Samsunspor-Altay 25 Ocak Pazartesi: 16.00 İstanbulspor-Adanaspor 19.00 Altınordu-Menemenspor AA

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