23. haftanın kritik maçlarını kimler yönetecek?

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek. Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını Fırat Aydınus yönetecek 22 Şubat Cumartesi günü Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. AA

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.