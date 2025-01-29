"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

4 bin sayı barajını geçti

29 Ocak 2025, Çarşamba 16:02
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 100-96 yendiği mücadelede attığı 18 sayıyla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) kariyerinde 4 bin sayı barajını aştı.

NBA'de 4 maç yapıldı. Hawks'a konuk olan Rockets'ta 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı. İstatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekleyen Alperen, 4. sezonunu geçirdiği NBA kariyerinde 4 bin 12 sayıya ulaştı.

Batı Konferansı'nda 32 galibiyet, 14 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt ve Jae'Sean Tate 16 sayı, 3 ribaunt üretti.

Art arda 6 olmak üzere 25. yenilgisini yaşayan Hawks'ta ise Trae Young 21 sayı, 9 asist ve De'Andre Hunter 16 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.

Adem Bona'dan 4 sayı, 6 ribaunt, 3 blok

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 118-104 yendi.

Üst üste 3, sezonun 18. galibiyetini alan 76ers'ta Tyrese Maxey, 43 sayıyla yıldızlaştı. Kelly Oubre Jr 20 ve Ricky Council 16 sayıyla galibiyette öne çıkan diğer oyuncular oldu. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 20 dakika sahada kaldığı mücadelede 4 sayı, 6 ribaunt, 1 asist ve 3 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 26 galibiyet, 19 mağlubiyetle 5. sırada yer alan Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 8 ribaunt, 9 asist ve Dalton Knecht 24 sayı, 5 ribauntla mücadele etti. Anthony Davis ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 118-104

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 96-100

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 125-112

Golden State Warriors-Utah Jazz: 114-103

AA

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Niagara Şelaleleri kısmen dondu

    Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: 10 kişi öldü

    Siirt Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

    F-35'ler 10'dan fazla kazaya karıştı

    Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

    Suriye halkı, İsrail'in işgalinden endişeli: "İsrail burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında"

    81 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

    Acılı baba: En ağır cezayı almaları içi çalışacağım

    Bu zammı geri çekin

    Sürgün kabul edilemez

    Çiftçi krediye bağımlı hâle getirildi

    Bunun adı etnik temizliktir

    Trump, tehcirde ısrarlı

    SAYD Başkanı Mehmet Gem: Ruhsatsız otel çok

    Sözcü yazarı Can Coşkun: Ersoy ‘istifada sıra bana gelmez’ dedi mi?

    Emekliler insanca yaşamak istiyor

    Gençler, hizmet için vazife bekliyor

    İmamoğlu: Konuşmam bitmeden soruşturma başlatılıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi mücadelesi
    Genel

    Bu zammı geri çekin
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman sıkıntılı zamanlarda nasıl dua ederdi?
    Rifat OKYAY

    Tebrikler
    Sami CEBECİ

    Armageddon (kıyamet) savaşı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yasaklar ve yalakalar
    Risale-i Nur'dan

    Mi’rac’da binler sene mesafeyi birkaç dakikada katetmek!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Eğitimde işin doğrusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.