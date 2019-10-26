Alanyaspor Gaziantep'te 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 4. dakikada ev sahibi ekip atağında, Twumasi'nin sağ taraftan yaptığı ortada Djilobodji topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 6. dakikada sol kanada atılan uzun pasta topu iyi kontrol eden Junior Fernandes çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti. 33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Gaziantep FK'de Kenan Özer'in hatasında topu kazanan Junior Fernandes, savunmanın arkasına sarkan Cisse'yi gördü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1 36. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Kenan Özer ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top, Pawlowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan topu, kaleci Marafona kornere gönderdi. 40. dakikada Morais'in uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 51. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleciyi aşan ortada Junior Fernandes topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti. 70. dakikada Oğuz Ceylan'ın arka direğe ortasında Kana Bıyık topa kafayı vurdu. Yere çarpan meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 74. dakikada Bammou'nun sağ kanattan ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Junior Fernandes tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı. 77. dakikada Jefferson arka direğe sert bir orta gönderdi. Kademeye giren Bammou, topu uzaklaştırdı. 88. dakikada Twumasi'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Marafona'da kaldı. 90+1. dakikada Gaziantep FK skora denge getirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Twumasi topu ceza sahasında gönderdi. Savunmadan ileri çıkan Kana Bıyık kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1 Karşılaşma, 1-1 sona erdi. AA

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