"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Alexander Sörloth rekorlarla ayrıldı

22 Eylül 2020, Salı 19:03
Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, geçen sezon bordo-mavili takımda forma giydiği 49 resmi maçta kaydettiği 33 golle kariyer rekoru kırarak takımının en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını elde etti.

Trabzonspor'dan ayrılarak Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth, geçen sezona damga vurdu.

 

Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı gol ve verdiği gol pası ile takımının kupayı elde etmesinde büyük pay sahibi olan, ligde de 24 golle gol krallığı unvanını kazanan Sörloth, kariyerinin en parlak sezonunu bordo-mavili takımda geçirdi.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada 7, Avrupa kupalarında ise 8 mücadelede 2 gol olmak üzere 49 müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 karşılaşmada 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 mücadelede 2 gol atarak toplamda 41 müsabakada 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Kariyerinin en parlak dönemi

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirdi.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda 7, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 33 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

Trabzonspor'un ligdeki 5. gol kralı

Sörloth, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu kaydettiği 24 golle gol kralı olarak tamamladı.

24 yaşındaki Norveçli forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren 5. isim oldu.

Bordo-mavili takımda ikinci kez yabancı bir futbolcu gol krallığı mutluluğu yaşarken, Sörloth ile Karadeniz ekibi, ligde 8 sezon sonra gol kralı çıkardı.

Sörloth, Türkiye Kupası'nda da attığı 7 golle ilk sırada yer aldı.

Ligde 42 puanlık katkı

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon ligi 65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 42 puan elde etti.

Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında 2'şer gol attı.

Kupa golleri

Sörloth, kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor'un Altay ile oynadığı karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırdı.

Kupada sadece son 16 turunda Yukatel Denizlispor ile yapılan müsabakalarda gol kaydedemeyen Norveçli oyuncu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında 2 gol attı.

Sörloth, yarı finalde Fenerbahçe ile yapılan iki karşılaşmada 3 gol atarak takımının finale çıkmasında etkili oldu.

Alexander Sörloth, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan finalde de bir gol atarak kupada takımına önemli katkı sağladı.

AA

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: Zatürre oranında düşüş devam ediyor

    Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

    Uygur Özerk Bölgesi'nde doğum hızında önemli düşüş!

    Trump: BM, salgınla ilgili Çin'i sorumlu tutmalıdır

    AB Zirvesi Kovid-19 sebebiyle ertelendi

    ABD'de son 24 saatte 451 ölüm ve 41 bin yeni vaka!

    Şehit Polis Onur Küçük dualarla uğurlandı

    "Kitle imha silahlarının tamamı ortadan kaldırılmalı"

    Üçlü zirve sonrası açıklama: Türkiye ve Yunanistan görüşmeye hazır

    Afganistan Cumhurbaşkanı: Ateşkes önceliğimizdir

    Erdoğan, Merkel ve Michel görüşmesi başladı

    Dünya genelinde 31 milyon 504 bin 352 kişi Kovid-19'a yakalandı

    İran'da en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedildi

    Dolar ve Euro'da son durum

    'ABD, Kenya'ya 'İsrail'i şart koştu'

    MSB: Yunanistan'la 5. teknik toplantı gerçekleşti

    Sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

    Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatıldı

    Uygurlara evde çin işkencesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahvedilen nesiller
    Genel

    Umarız, bu kararın da sonu kötü olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Uygurlara evde çin işkencesi
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da cariye ve ganimet hukuku
    Ahmet BATTAL

    Evi caddeye bakan bakana
    Risale-i Nur'dan

    Allah birdir, başkalarına tezellül edip minnet çekme
    Ali FERŞADOĞLU

    Ceplerinize bakar mısınız, aklınız nerede mahpus?
    Nejat EREN

    Sorumlu insan ahir zaman şartlarını nasıl değerlendirmeli?
    Osman ZENGİN

    Câzibedar fitne ve bastonlu dede…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.