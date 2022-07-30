Ali Koç'tan 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz" mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan "Putin" şeklindeki tezahürat yapmasından dolayı Ukrayna'dan "özür" dilemeyeceklerini söyledi.

Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurul üyelerinden Cengiz Tokgöz'ün, "Ukrayna'dan özür dilenmesi talebi" ile ilgili konuşan Koç, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna'nın dış işleri sözcüsünün, büyükelçisinin haksız söylemlerine bakarsanız onlar bizden özür dilemeli. Siz herhalde maçta bulunmadınız. Her konumuza maydanoz olan rakip taraftarların sosyal medyada yaptığı çalışmalardan etkilenmiş olmanız lazım. Özür dilememizi istemeniz Fenerbahçe Kulübüne hakarettir." dedi. AA

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