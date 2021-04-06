"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

06 Nisan 2021, Salı 11:49
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. 
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''

TFF'den "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'da kan durmuyor: Darbe gösterilerinde ölü sayısı 570'e yükseldi

    'Teravihi camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı
    📷

    14. Risale-i Nur Kongresi büyük ilgi gördü: Türkiye’nin ihtiyacı adil hukuk, hürriyet ve adalet

    Donbas'ta sıcak saatler: Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı, 1 Ukrayna askeri öldü

    Virüs 1 dakikada bulaşıyor

    ‘Kademeli normalleşme’ başarısızlıkla sonuçlandı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    'Kesinlikle art niyetli bir girişimdir'

    Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

    İngiltere'de tüm mağazalar, spor salonları, restoranlar ve kuaförler açılıyor

    AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    Fenerbahçe'den kritik 3 puan

    Diplomalar çöp oldu

    Giresun'dan üzücü haber

    İşlenmiş ete dikkat

    Türkiye'de 42 bin 551 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Eskişehir’de bazı kademelerde yüz yüze eğitime ara

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı

    Myanmar'da protestoculardan askerlere saldırı: 4 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kutlular Ağabey vefat etti
    Cevher İLHAN

    Yeni “fişleme yasası”
    Ahmet BATTAL

    İzninizle Sayın Genel Başkan vekili...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur Kongresi’nden adalet ve hürriyet vurguları
    Süleyman KÖSMENE

    Kâbe’yi gördüğünde yapılan duâ
    Ali FERŞADOĞLU

    Darbelere karşı tedbirinizi aldınız mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikirde mağlup düşen zorbalar
    Genel

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.