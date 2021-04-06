Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'' TFF'den "geçmiş olsun" mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı. AA

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