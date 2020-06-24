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24 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ankaragücü, Üzülmez ile anlaştı

24 Haziran 2020, Çarşamba 17:00
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmaya vardı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamızla prensip anlaşmasına vardık. Hocamızla kısa süre içinde resmi imzaları atacağız. İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak." dedi.

Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.

AA

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