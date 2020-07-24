Antalyaspor - Galatasaray maçı beraberlikle tamamlandı

Süper Lig'in son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray maçı 2-2 beraberlikle tamamlandı.

19. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Fredy, sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-0. 22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı. 37. dakikada Doğukan Sinik'in pas verdiği Nazım Sangare'nin ceza yayının sağından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti. 42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 52. dakikada Fredy ile verkaç sonrası ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak, sol çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Eren'in şutunda kaleci Okan, gole izin vermedi. 57. dakikada Belhanda'nın pas verdiği Marcao'nun ceza yayından plase vuruşunda yuvarlak, üstten dışarıya çıktı. 58. dakikada Galatasaray, skora eşitlik getirdi. Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Saracchi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 64. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Amilton'un ceza alanında topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda, topu kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2 83. dakikada sağ kanattan korner atışı kullanan Eren Albayrak'ın ortasında Amilton, kafayla topu arka direk önüne indirdi. Kudriashov, müsait durumda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı. 90+3. dakikada Hakan Özmert'in şutunda kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle topu önünde bulan Leschuk'un şutunda meşin yuvarlak, direkten döndü. Amilton'un pasında tekrar ceza sahasında topla buluşan Leschuk, topuk şutuyla skora eşitliği getirdi: 2-2 Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı. AA

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