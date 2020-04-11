Araplar Falcao'yu istiyor

Suudi Arabistan ve Katar'dan 3 kulübün, Türkiye'de yılın transferi olan ve imzası dünya çapında ses getiren Radamel Falcao'yla ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Türkiye’de çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getirirken sarı-kırmızılı yönetim de yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarına "Teklif de yok, isteyen de yok. Zaten gönderen de yok" yorumunu yapmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da geçtiğimiz yaz transfer döneminin en çok ses getiren transferi olan Falcao takımdan ayrılıyor.

Haberde Radamel Falcao ile Al Sadd, Al Nasr ve Al-Hilal'in ciddi şekilde ilgilendiği ve transfer için kısa sürede Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan yıldız oyuncunun 2 sezon daha mukavelesi bulunuyor. Sezon başında taraftarın büyük sevgi gösterisi ile İstanbul’a adım atan Radamel Falcao, bu sezon 20 resmi maçta 10 gol attı, 1 de asist yaptı.