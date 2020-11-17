Arda Turan'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi. AA

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