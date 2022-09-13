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13 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Arda Turan kramponları astı

13 Eylül 2022, Salı
Son olarak forma giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Arda Turan'ın kariyerini noktaladığını duyurduğu video YouTube'da yayımlandı.

 

Videodaki konuşmasına "Size bir sır vererek başlamak istiyorum. Belki inanmayacaksınız ama ben çok iyi bir frikikçiydim. Pek görmemiş olabilirsiniz, bu zamana kadar kimseden duymamış olmanız da gayet normal. Ancak benim hikayem böyle başladı. Bir çift çorabı birbirine dolayıp yaptığım toplarla koltuğun tepesini hedef aldığımda aşık oldum futbola. Sonra kendimi sokağa attım ve gerisi geldi." şeklinde ifadelerle başlayan Arda Turan, duygusal bir anlatımla futbola başlangıcını ve kariyerini anlattı.

Futbola veda videosunda kariyerinde kendisi için çok önemli gördüğü kişilerden de bahseden Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'le ilk konuşmasına da yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Florya'da bir bayram sabahı tanıştım Fatih Terim'le. Basketbol salonunda bayramlaşma için beklerken, bana doğru yaklaşırken Fatih hoca kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. Galatasaray'da duyduğum sevgiyi tarif edebilmek çok zordu, bu sevginin perçinlenmesindeki en önemli figürlerden biri elini uzatıyordu bana: İyi bayramlar Arda. Belki hikayem çok uzun değildi, 13-14 yıl kadardı ve daha önce ismimi çok kez duymuştum ama ilk kez kulaklarıma inanamıyordum, bizim jenerasyonumuzun en büyük futbol kahramanının adımı biliyor olması beni çok mutlu etmişti. O gün çıkmıştık aslında Fatih hocayla birlikte bu yola. Uzundu, zor olduğu zamanlar vardı ama hep ayrıydı, özeldi. Onunla vakit geçirmeyi ondan öğrenmeyi çok sevdim, o sizinleyken hayat güzeldir."

Galatasaray'a olan borcunu bir nebze ödeyebilmek adına kulübe para kazandırarak yurt dışına gitmek istediğini ve Atletico Madrid'e transferinin bu şekilde gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Arda, orada futbol tarihinin en zor lig şampiyonluklarından birisini kazandığını vurguladı.

Kulüp düzeyinde bir futbolcunun oynayabileceği her maça çıktığı için çok mutlu olduğunu anlatan Arda, daha sonra transfer olduğu Barcelona kariyerinde de çok iyi zamanlar geçirdiğini aktardı.

"Muhteşem bir yolculuktu"

Galatasaray'da geçirdiği her anın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Arda, şunları kaydetti:

"Hayat bazen bir döngüden ibaret, çemberin tamamlanması için başladığın yere dönersin. Yapman gereken sayısız fedakarlık olsa da. Galatasaray'daki her anım benim için çok kıymetli. Kalbimde sakladığım şeyler elbette olacak ama ben Galatasaray'a hep sevgiyle baktım. Bu oyun benim Galatasaray'a olan sevgimi büyüttü. Ne olursa olsun işte ben, Arda. Sevgiyle yaşayan, bazen fevri, duygularıyla hareket eden, hayatı boyunca kazanmak için her zaman her şeyini veren ama asla bel altı vurmayan, hile yapmayan Arda. Benim için annem için babam için kardeşim eşim ve çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu umarım sizin için de öyle olmuştur."

Kariyeri boyunca kendisine değer veren, el üstünde tutan ve kendisinden nefret edenlere de olmak üzere herkese hakkını helal ettiğini anlatan Arda, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çünkü bu hikayede hepsi olmalıydı, siz de hakkınızı helal edin. Artık göz yaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti geldi. Sahanın içinden çekilirken öykümün başına 3-1-1 mi, 2-2-1 mi diye düşündüğüm günlere dönüyorum. Tüm yolculuk boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım; mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye. Çünkü yaşamak budur. Futbolun içinde saha kenarında yeniden görüşünceye dek. Oyun devam ediyor."

 

AA

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