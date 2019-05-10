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10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Avrupa kupalarına İngiliz damgası

10 Mayıs 2019, Cuma 15:34
Avrupa futbolunun en önemli iki organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin finalinde, ilk kez aynı ülkenin takımları karşı karşıya gelecek.

İngiliz takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de finale kalarak Avrupa futbolunda tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde önemli geri dönüşlere imza atarak adlarını finale yazdıran İngiliz takımları Tottenham ve Liverpool'un ardından Avrupa Ligi finalinde de Arsenal ile Chelsea eşleşti.

İlk kez aynı ülkenin takımları, Avrupa futbolunun en önemli iki organizasyonunun finaline kalarak adlarını altın harflerle futbol tarihine yazdırdı.

İspanya hegemonyasını İngilizler sona erdirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 5 yılda 9 kupa kazanan İspanyol takımlarının hegemonyasına, İngiliz kulüpleri son verdi. Şampiyonlar Ligi'nin son 5 sezonunda Real Madrid (4) ve Barcelona, Avrupa Ligi'nde ise aynı dönemde Sevilla (3) ve Atletico Madrid kupaya uzanırken, bu sezon iki kulvarda da İngilizler takımları, adından söz ettirdi.

Arsenal tek finalini Galatasaray'a kaybetti

Yarı finalde, evinde 3-1 yendiği Valencia'yı deplasmanda da 4-2 mağlup ederek final vizesi alan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez final mücadelesi verecek.

UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı 1994'te müzesine götüren Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nin eski formatlı adı UEFA Kupası'ndaki ilk final maçına, 1999-2000 sezonunda çıkmıştı.

İngiltere temsilcisi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki Parken Stadı'nda 17 Mayıs 2000'de oynanan final maçında Galatasaray ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışları sonunda 4-1 kazanarak kupayı müzesine götüren tek Türk takımı olma başarısını göstermişti.

Chelsea ikinci kupanın peşinde

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u 1-1 biten iki karşılaşmanın ardından penaltı atışları sonunda 4-3 yenerek finale çıkma başarısı gösteren Avrupa Ligi'nin diğer yarı finalisti Chelsea ise tarihinde ikinci kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Daha UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı 1971 ve 1998'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ise 2011-12 sezonunda kazanan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2012-13 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

İngiltere temsilcisi, 2013'teki finalde Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1 yenerek kupadaki tek zaferini elde etmişti.

İngiliz takımları 47 yıl sonra finalde

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde 47 yıl aranın ardından ikinci kez İngiliz takımları karşı karşıya gelecek. İki İngiliz takımının turnuvadaki ilk finalinde Wolverhampton Wanderers'ı iki maç sonunda eleyen Tottenham Hotspur, 1972 yılında kupaya uzandı.

İngiliz takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise bir kez karşı karşıya geldi. 2008'de oynanan finalde, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelenin ardından Chelsea'yi penaltılarda 6-5 mağlup eden Manchester United, kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde, İngilizler dışında aynı ülkenin takımları 8 kez karşılaştı. 1980'de Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchengladbach, 1990'da Juventus ile Fiorentina, 1991'de Inter ile Roma, 1995'te Parma ile Juventus, 1998'de Inter ile Lazio, 2007'de Sevilla ile Espanyol, 2011'de Porto ile Braga, 2012'de Atletico Madrid ile Athletic Bilbao turnuvada son iki takım arasına kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Manchester United-Chelsea'nin yanı sıra aynı ülkeden Real Madrid-Valencia (2000), Milan-Juventus (2003), Bayern Münih-Boussia Dortmund (2013), Real Madrid- Atletico Madrid (2014, 2016) eşleşmeleri yaşanmıştı.

İngiliz takımları Vodafone Park'a çıkacak

2019 UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta, iki İngiliz ekibinin mücadele etmesi de kesinleşti. Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde kupaya ulaşan İngiliz ekipleri, 14 Ağustos Çarşamba günü Beşiktaş'ın sahasında kupa mücadelesi verecek.

AA

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi
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