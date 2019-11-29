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29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Barcelona 120 yaşına girdi

29 Kasım 2019, Cuma 17:00
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin dünyaca ünlü spor kulübü Barcelona, 120 yaşına girdi.

Futbol tutkunu 6 İspanyol, 3 İsviçreli, 2 İngiliz ve 1 Alman tarafından 29 Kasım 1899'da kurulan Barcelona, geride kalan 119 yılda spor tarihinin en başarılı kulüpleri arasına adını yazdırmayı başardı. 

Barcelona, halen İspanyol kulübünde forma giyen Lionel Messi başta olmak üzere Johan Cruyff (1973-1978 futbolcu, 1988-1996 teknik direktör), Migueli (1973-1989), Ronald Koeman (1989-1995), Hristo Stoichkov (1990-1998), Michael Laudrup (1989-1994), Rivaldo (1997-2002), Josep Guardiola (1990-2001 futbolcu, 2008-2012 teknik direktör), Ronaldinho (2003-2008) gibi futbol dünyasının sayısız yıldızını kadrosunda barındırdı.

Barcelona'da oynayan Türk futbolcular Rüştü Reçber (2003-2004) ve Arda Turan (2015-2017) olurken, Şeref Has (1961) ve Seyit Cem Ünsal (1998) da Katalan takımının sezon öncesi hazırlık kampına katılıp bir maç da olsa bu formayı giymişti.

Bordo-mavili kulüp, 119 yıla 26 lig şampiyonluğu, 5 Şampiyonlar Ligi, 30 Kral Kupası, 13 İspanya Süper Kupası, 5 Avrupa Süper Kupası, 4 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 3 Dünya Kulüpler Kupası sığdırdı.

Real Madrid'in ardından dünyanın en fazla gelir elde eden ikinci kulübü olan Barcelona, Deloitte şirketinin listesine göre 2017-2018 sezonunda 690,4 milyon avro gelir sağladı.

Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Sergio Busquets gibi önemli futbolcuları kadrosunda bulunduran Barcelona, bu sezon 671 milyon avro ile La Liga'da en yüksek bütçeye sahip takım olarak ilk sırada yer alıyor.

Kulüp tarihindeki en başarılı yılını teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde 2009'da yaşayan Barcelona, o yıl lig şampiyonluğu, Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere katıldığı tüm turnuvaları kazanmıştı.

Barcelona, bu sezon La Liga'da geride kalan 14 haftada 28 puan ve averajla lider konumda bulunuyor.

Diğer yandan "Bir kulüpten fazlası" sloganı ile de tanınan Barcelona Kulübü, İspanya içinde siyasi bir pozisyonu olan ve Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlere destek veren bir kulüp olarak da biliniyor.

AA

Etiketler: barcelona
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