Başakşehir, Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

İlk yarı 4. dakikada Leipzig'in sağ kanattan geliştirdiği atakta, Mukiele’nin ortasında arka direkte bulunan Angelino’nun vuruşunda Caiçara’ya çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etti. 6. dakikada Leipzig’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içinde bulunan Upamecano’nun kafa vuruşunda topu Mert Günok çıkardı. 9. dakikada Medipol Başakşehir’in sağ kanattan geliştirdiği ani atakta kaptan Visca topu ceza sahasında bulunan Crivelli’ye gönderdi. Crivelli topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak keleci Gulacsi’de kaldı. 16. dakikada Leipzig 1-0 öne geçti. Kevin Kampl’ın savunmanın arkasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde bulunan Angelino kontrol etti. Angelino düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 20. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu kendi yarı sahasında topu Yussuf Poulsen’e kaptırdı. Hızlı hareket eden Poulsen topu Nkunku’ya, Nkunku da ceza sahsında bulunan Angelino’ya gönderdi. Angelino'nun sert şutunda top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. 29. dakikada Nkunku’nun ortaladığı topla sağ çaprazda buluşan Dani Olmo’nun şutunda, keleci Mert Günok tehlikeyi yumruklarıyla uzaklaştırdı. 31. dakikada Medipol Başakşehir’in atağında Visca ceza sahası içinde sürüklediği topa uygun pozisyonda vurdu, ancak kaleci Gulacsi golü önledi. 39. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleyi doğrudan gördüğü noktadan attığı şutta meşin yuvarlak Leipzig’in Macar kalecisinin kollarında kaldı. 42. dakikada Başakşehir’in ceza sahasına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Türüç’ün doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Leipzig’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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