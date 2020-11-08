Başakşehir galibiyet serisine devam ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

51. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluştu. İrfan'ın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert vururken, kaleci Nordfeldt köşeye giden topu kornere çeldi.

59. dakikada Edin Visca'dan aldığı pasla Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in penaltı noktasına gönderdiği topa Giuliano kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

80. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 13'ye yükselterek 4. sıraya yükseldi. Bu sezon beşinci yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Nacer Chadli oyuna girdi, maçı değiştirdi

Ev sahibi ekibin yeni transferlerinden Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta takımının attığı iki golün de pasını veren isim oldu.

Mücadelenin 79. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren Chadli, 80. dakikada Gulbrandsen'in attığı golde sol kanattan ortayı yapan isimdi.

Belçikalı oyuncu, 90+4. dakikada da Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ortasını da yaptı.

Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'deki ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Gençlerbirliği'ne attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal, 90+4. dakikada attığı golle hem takımı adına ilk kez skor üretti hem de 3 puanı getiren isim oldu.

Mehmet Topal, Süper Lig'de son golünü Fenerbahçe forması ile 28 Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'a atmıştı.

Galibiyet serisi 4 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden ve dördüncü haftada Göztepe beraberliği ile ilk puanını alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ise çıkışa geçti.

Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u 5-1, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bugün de Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçti.

Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği'ndeki ilk golünü attı

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Sefa Yılmaz, Başkent kulübündeki ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında attı.

Takımını mücadelenin 28. saniyesinde attığı golle öne geçiren Sefa, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.