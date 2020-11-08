"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Başakşehir galibiyet serisine devam ediyor

08 Kasım 2020, Pazar 19:00
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

 

19. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

51. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluştu. İrfan'ın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert vururken, kaleci Nordfeldt köşeye giden topu kornere çeldi.

59. dakikada Edin Visca'dan aldığı pasla Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in penaltı noktasına gönderdiği topa Giuliano kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

80. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 13'ye yükselterek 4. sıraya yükseldi. Bu sezon beşinci yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Nacer Chadli oyuna girdi, maçı değiştirdi

Ev sahibi ekibin yeni transferlerinden Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta takımının attığı iki golün de pasını veren isim oldu.

Mücadelenin 79. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren Chadli, 80. dakikada Gulbrandsen'in attığı golde sol kanattan ortayı yapan isimdi.

Belçikalı oyuncu, 90+4. dakikada da Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ortasını da yaptı.

Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'deki ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Gençlerbirliği'ne attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal, 90+4. dakikada attığı golle hem takımı adına ilk kez skor üretti hem de 3 puanı getiren isim oldu.

Mehmet Topal, Süper Lig'de son golünü Fenerbahçe forması ile 28 Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'a atmıştı.

Galibiyet serisi 4 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden ve dördüncü haftada Göztepe beraberliği ile ilk puanını alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ise çıkışa geçti.

Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u 5-1, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bugün de Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçti.

Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği'ndeki ilk golünü attı

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Sefa Yılmaz, Başkent kulübündeki ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında attı.

Takımını mücadelenin 28. saniyesinde attığı golle öne geçiren Sefa, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

AA

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya'daki toplu mezarlardan yeni cesetler çıkmaya devam ediyor

    Koca: Ağır hasta sayımız 2740’a ulaştı

    İzmir'de ''acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina'' sayısı 342'ye yükseldi

    ABD'de son 24 saatte 976 ölüm ve 118 bin yeni vaka!

    Adana merkezli IŞİD operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

    Vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler

    Heniyye'den Biden'e çağrı: Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçin

    Trump'ın 4 yıllık karnesi

    Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

    Büyük öneme sahip Şuşa kenti de Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Joe Biden'den ilk mesajlar

    105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yerine men cezası

    17 Ağustos’tan bugüne bir şey yapılmadı

    Merkez’e başkan dayanmıyor

    Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız

    Eski Türkiye geri döndü

    Yıkım kararı verilen okullarda eğitim sürüyor

    ABD'nin 59. Başkanı olmaya hak kazanan Joe Biden kimdir?

    Örnek davranış Antalya'dan

    Fenerbahçe'ye Konyaspor şoku

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında Hutuvat-ı Sitte’den güncel mesajlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Eski Türkiye geri döndü
    Ahmet BATTAL

    Zoraki saygı duyuşu
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde üç vecihle şikâyete hak yok
    Genel

    Merkez’e başkan dayanmıyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Deprem İlâhî ikaz değil mi?
    Faruk ÇAKIR

    UNESCO ve Ayasofya
    Feyzullah ERGÜN

    Dr. Victor Puachet’den tavsiyeler (1)
    Genel

    Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.