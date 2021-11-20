Başakşehir kazanmaya devam ediyor

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde üst üste beşinci maçını kazandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin penaltı noktasına gönderdiği topa Mahmut gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0. 24. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Chadli, sol kanattan ceza sahasına girdi. Belçikalı oyuncu, altı pas önündeki Mahmut'a pasını gönderdi. Mahmut, topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0. 37. dakikada konuk ekip etkili geldi. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, savunmadan seken top yükseklik kazandı. Ceza sahasında boşta kalan Henrique göğsüyle topu düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 58. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 59'uncu dakikada konuk ekip, farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ve kaleci Volkan Babacan'ı ayrı köşelere gönderdi: 2-1. 81. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Kerem Atakan Kesgin'in ortasında Pedro Henrique, kafayla topu indirdi. Ceza alanında topu önünde bulan Leke James'in sağ çaprazdan dönerek şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Mücadeleyi ev sahibi takım, 2-1 kazandı. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı beş maçı da kazanan turuncu-lacivertliler, puanını 21'e yükseltti. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 13 puanda kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, gelecek hafta Altay'ı konuk ederken, Demir Grup Sivasspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Kaptan Mahmut bu sezon ilk golünü attı Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk gol sevincini 13. haftada yaşadı. Deneyimli futbolcu, Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında takımının ikinci golüne imza attı. Turuncu-lacivertli takımın Demir Grup Sivasspor karşısında ilk golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti. Rıza Çalımbay sarı kart gördü Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk yarının sonunda sarı kart gördü. Çalımbay, soyunma odası önünde karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a yaptığı itirazlar sonunda sarı kartla cezalandırıldı. AA

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