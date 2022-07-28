"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Başakşehir, Maccabi Netanya'yı eledi

28 Temmuz 2022, Perşembe 23:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup etti.

İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 3. eleme turuna yükseldi.

9. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa iyi yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1

23. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Itzhak'ın Medipol Başakşehir ceza sahasına gönderdiği yüksek top savunmadan sekti ve Twumasi'nin önünde kaldı. Twumasi'nin penaltı noktası önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Medipol Başakşehir, ikinci golüne yaklaştı. Okaka ile duvar pası yapan Münir, ceza sahasına girdi. Münir'in aşırtma vuruşunda top, kaleci Nitzan'dan döndü. Yükseklik kazanan topa önce Mahmut, ardından Münir vurdu, kalesine hızlı dönen Nitzan meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Hartherz'in sol kanattan yaptığı ortada Itzhak altıpas önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Deniz'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Mahmut, uygun pozisyondaki Crivelli'ye ortasını yaptı. Crivelli'nin sert kafa vuruşunda, kaleci Nitzan son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Maccabi Netanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Itzhak kafayı vurdu, üst direğe de çarpan top auta gitti.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir, 1-0 galip tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ndayishimiye, Avrupa kupalarında ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Youssouf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Maccabi Netanya'ya attı.

Ndayishimiye, kafa vuruşuyla attığı golle takımını İsrail deplasmanında galibiyete taşıyan isim oldu.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomiyi iflasa götürüyorlar

    Beraat eden hâkimler niye iade edilmiyor?

    Bunaltıcı sıcaklar sürecek

    İlk kez çok iyi insanlar gördüm

    Yüzde 57.4: Başkanlığa hayır

    Yoksulluk, hatta açlık sınırındayız

    Başakşehir, Maccabi Netanya'yı eledi

    Şirketlerin ilk KKM kazancı: % 32

    Rusya, Ukrayna'da 359 hava savunma füze sistemi yok etti

    Avustralyalı vekil: Başörtüsünü gururla takın

    Biden: Ekonominin yavaşlaması sürpriz değil

    BM'den Belarus ve Polonya'ya çağrı: Sığınmacıları geri itmeyin

    Berlin'de enerji tasarrufu kararı: 200 yapı gece ışıklandırılmayacak

    Filistin Başbakanı'ndan Almanya'ya çağrı: Filistin'i tanıyın

    ABD ekonomisi yüzde 0,9 daraldı

    Yahudi yerleşimciler bir Filistinlinin evini ele geçirdi

    Rusya: Tahıl anlaşması çökebilir

    Üniversite harçları da zamlandı

    BM: Tunus'u desteklemeye hazırız

    Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez görüşecekler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Beraat eden hâkimler niye iade edilmiyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime daha sıkı sarılmak şart
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni hicrî yıla merhaba!
    Genel

    Ekonomiyi iflasa götürüyorlar
    Genel

    İlk kez çok iyi insanlar gördüm
    İbrahim ERSOYLU

    Vaazlar niçin etkili olamıyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Terörü besleyen unsurlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Zeki, fedakar Asr-ı Saadet gençleri
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar maddî cihette neden geri kaldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.