"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Başakşehir sezonu beraberlikle noktaladı

24 Mayıs 2019, Cuma 20:54
Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Visca topa kafayı vurdu. Önce üst direğe çarpan top ardından da kaleci Ufuk Ceylan'a çarparak gol çizgisini geçti: 1-0

9. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, sol kanatta topla buluşan Elia, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ufuk Ceylan soluna gelen topu kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. İrfan Can Kahveci orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi, Elia'ya pasını verdi. Elia, ceza sahası içinde uygun pozisyonda olan Napoleoni'ye pasını attı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti. 

63. dakikada turuncu-lacivertli takım sol taraftan Visca ile köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 

68. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sağ taraftan Villafanez'in kullandığı kornerde Caulker ön direkte topa kafayı vurdu. Yere de çarpan topu kaleci Mert Günok uzandı ve köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 

90+4. dakikada etkili gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan dönerek şutunu çekti, kaleci Volkan Babacan üzerine gelen topu kontrol etti. 

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

AA

Etiketler: Medipol Başakşehir, Alanyaspor
Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tehdit gibi tavsiye

    'Masada iki devletli model olacak'

    Rusya, Türkiye’nin domates sevkiyatını artırdı

    'Trump İran'ın sonunu asla göremeyecek'

    Hollanda'da Sosyalistler sürpriz yaptı

    Trump istihbarat örgütlerinin üzerine gidiyor

    ABD Orta Doğu'ya bin 500 ilave asker gönderecek

    Lyon'da patlama: En az 6 yaralı

    Afganistan'da cuma namazında camiye saldırı

    Rusya'ya giden 20 ton çilek ve kayısı geri döndü

    Trump: Huawei tehlikeli

    Sudan'da sular durulmuyor

    Meteoroloji'den İstanbul‘daki yağışlı havaya ilişkin açıklama

    "Türkiye’yi Temiz Tut"a klip çekildi

    Geçen yıl Müslüman olan Weijers'in 'ikna' olmasına sebep olan Ayet-i Kerime...

    Mavi Balina nasıl bağımlı hale getiriyor?

    A Milli Futbol Takımı'na çağrılan isimler belli oldu

    'İsmini Mars'a gönder' kampanyasına en çok katılım Türkiye'den

    Theresa May: 7 Haziran'da istifa edeceğim

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    YSK üyelerine göre de seçme hakkına müdahale edildi
    Genel

    Cennetten parçalar 5 asırdır bu camide
    Faruk ÇAKIR

    Yayından alınan röportaj
    Genel

    Kimse ikna olmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bıçaklı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı vefat etti
    Genel

    Geçen yıl Müslüman olan Weijers'in 'ikna' olmasına sebep olan Ayet-i Kerime...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hukuk, vicdan, demokrasi (1)
    Cevher İLHAN

    Ankara “tehditler”e gelmemeli...
    Süleyman KÖSMENE

    Duâ hazinemiz: Hizbü’l-envâri’l-hakâikı’n-nûriye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.