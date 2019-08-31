Basketbol Dünya Kupası başladı

FIBA Dünya Kupası heyecanı başladı. A Milliler, E Grubu’nda Amerika, Çekya ve Japonya ile karşı karşıya gelecek.

GRUP MAÇLARI ŞANGHAY'DA

Sekiz şehrin ev sahipliğini yapacağı büyük organizasyonda 12 Dev Adam maçlarını Şanghay'da oynayacak. Turnuvada E Grubu'nda son Dünya Şampiyonu ABD'nin yanı sıra Çekya ve Japonya ile karşılaşacak olan Türkiye, gruptaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Şangay kentinde oynanacak mücadele yarın TSİ 11.30'da başlayacak. Milliler gruptaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü 15.30'da ABD ile mücadele edecek. 12 Dev Adam gruptaki son maçını ise 5 Eylül Perşembe günü 11.30'da Çekya ile yapacak.

FİNAL 15 EYLÜL'DE

Turnuvada 4'erli 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura çıkacak. Son iki sırada yer alacak ekipler ise klasman maçları oynayacak. Turnuvanın 2. turunda da ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, çeyrek finale çıkacak. Dünyanın en büyüğü 15 Eylül'de oynanacak karşılaşma ile belli olacak.

Milli Takım kadromuz şu oyunculardan oluşuyor: Wilbekin, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Yiğit Arslan, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Metecan Birsen, Ersan Ilyasova, Berkan Durmaz, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Ege Arar.