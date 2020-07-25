Beşiktaş 3. oldu

Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

2. dakikada Hutchinson'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Halil İbrahim Pehlivan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.

7. dakikada Flavio'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Diaby'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmadan seken topa Hutchinson gelişine vuruşunu yaptı, direğe çarpan top auta gitti.

15. dakikada Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

33. dakikada Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

43. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu top da gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boyd'un şutunda Burak Çapkınoğlu gole izin vermedi.

49. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

51. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına girdiği pozisyonda Candeias'ın eliyle topa müdahale ettiğini tespit eden hakem Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi. 52. dakikada Hutchinson'ın kullandığı penaltı vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil İbrahim Pehlivan, topu yerden içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Soner Dikmen, topu yakın mesafeden boş kaleye gönderemedi.

63. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ersin Destanoğlu, topu kornere çeldi.

78. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Elneny'nin pasında savunma arkasına Diaby ve Güven Yalçın koşu yaptı. Kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Burak'tan sıyrılan Diaby, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

80. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin, kalecinin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Elneny, topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitirdi.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı. Yakaladığımız pozisyonları atamadık. Çok fazla da pozisyona girdiğimizi söyleyemem. Söylenecek fazla da bir şey yok." diye konuştu.

Sezonun iyi ki tamamlandığını dile getiren Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pandemiden sonra bu 8 maç nasıl oynanacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama iyi ki oynandı. Hiç olmazsa kimsenin kafasında bir şey kalmadı. Şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarıp tekrar Süper Lig'e geri dönerler."

Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Hamzaoğlu, kırmızı-siyahlı takımdaki geleceğiyle ilgili soruya, "Yönetimle yarın görüşeceğiz. Hemen yarın sonuçlanmayabilir." yanıtını verdi.

Başkent ekibinde kalmayı istediğini ifade eden Hamzaoğlu, "Ama konuşmamız gereken başka şeyler var. O şartlar oluşursa tabii ki istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Devam etmesi durumunda kaliteli 7-8 oyuncunun alınması gerektiğini söyleyen Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki gidenler olacak ama bir çoğu kalacak. Gençlerbirliği misyonu olarak altyapısından gelişen oyuncular, Süper Lig'i yeni yeni tanıyan oyuncular kalacak ama bizim çok daha iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Çok daha güçlü bir şekilde önümüzdeki sezona girmemiz lazım. Çünkü bu sene bunu çok iyi tecrübe ettik. Allah muhafaza bu sene kötü bir sonuçla bitebilirdi. Ben oyuncularımın hepsini yine de tebrik ediyorum. Ama tabii ki mutlaka en az 7-8 iyi oyuncu almak gerekecek."