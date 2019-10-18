Beşiktaş 34. Başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlıların 34. başkanı seçilecek.

Siyah-beyazlı kulübün 116 yıllık tarihinde bugüne kadar 33 başkan görev yaptı. Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. En uzun süreli başkan Seba Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu. 7,5 yıllık Fikret Orman dönemi Beşiktaş'ta görevi bırakmaya hazırlanan Fikret Orman'ın başkanlığı 7,5 yıl sürdü. Siyah-beyazlı kulübün başına ilk olarak 2012'de getirilen Orman, 24 Eylül'de görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı. Beşiktaş Kulübü başkanları Beşiktaş Kulübünün 116 yıllık geçmişinde, tarihsel sıraya göre başkanlık yapan kişiler şöyle: 1903-1908: Mehmet Şamil 1908-1911: Şükrü Paşa 1911-1918: Fuat Paşa 1918-1923: Fuat Balkan 1923-1924 Salih Bey 1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni 1926-1928: Fuat Balkan 1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni 1930-1932: Emin Şükrü Kunt 1932-1935: A. Ziya Karamürsel 1935-1938: Fuat Balkan 1938-1939: A. Ziya Karamürsel 1939-1941: Yusuf Ziya Erdem 1941-1942: A. Ziya Karamürsel 1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu 1950: Ekrem Amaç 1950-1952: Salih Fuat Keçeci 1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu 1955-1956: Tahir Söğütlü 1956-1957: Danyal Akbel 1957: Ferhat Nasır 1957-1958: Nuri Togay 1958: Enver Kaya 1959-1960: Nuri Togay 1960-1963: Hakkı Yeten 1963-1964: Selahattin Akel 1964-1966: Hakkı Yeten 1966-1967: Hasan Salman 1967-1968: Hakkı Yeten 1968-1969: Talat Asal 1969-1970: Rüştü Erkuş 1970: Nuri Togay 1970-1971: Agasi Şen 1971-1972: Himmet Ünlü 1972-1973: Şekip Okçuoğlu 1973-1977: Mehmet Üstünkaya 1977-1979: Gazi Akınal 1979: Hüseyin Cevahir 1979–1980: Gazi Akınal 1980-1981: Rıza Kumruoğlu 1981-1984: Mehmet Üstünkaya 1984-2000: Süleyman Seba 2000-2004: Serdar Bilgili 2004-2012: Yıldırım Demirören 2012-2019: Fikret Orman AA

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