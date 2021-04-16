Beşiktaş, Avcı’ya 17 milyon lira tazminat ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle denildi:"Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararına göre, futbol A Takımımız eski teknik direktörü Sayın Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 lira fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 lira yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kuruluna müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."

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