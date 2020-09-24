Beşiktaş Avrupa Ligi'ne çok erken veda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına normal ve uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta penaltılarda 4-2 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

15. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ljajic'in uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın arka direğe yaptığı ortada Güven Yalçın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleci Kieszek'in elle başlattığı oyunda rakibine baskı yapan Dorukhan Toköz topu kaparak meşin yuvarlağı Güven Yalçın'la buluşturdu. Güven'in ceza yayı önünde ara pasıyla ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

39. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Mane'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

42. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Güven Yalçın vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu Dorukhan Toköz tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda kaleci gole izin vermedi.

İkinci yarı

57. dakikada Rio Ave gole yaklaştı. Mane'nin soldan yaptığı ortaya Moreira kafayla vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

79. dakikada Tarantini'nin uzun pasıyla ceza sahasına giren Geraldes'in vuruşunda top auta gitti.

83. dakikada soldan gelişen atakta Mane dar açısına rağmen kafayla topa vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

85. dakikada Rio Ave'nin golü geldi. Mane'nin sağdan ortasında Moreira ceza sahası içinde topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

90. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Gökhan Töre'nin parasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatma

105. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

114. dakikada Gabrielzinho sol taraftan kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Montero'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Rio Aveli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunda Hasic kaleye giden topa ayak koydu.

117. dakikada Mensah'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

120+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Mane'nin vuruşunda Utku Yuvakuran son anda kaleye giden topu çıkardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

Penaltılar

Beşiktaş'ta penaltıları Mensah, Gökhan Töre gole çevirirken, Welinton ve Larin penaltıları kaçırdı.

Rio Ave'de ise Moreira, Santos, Jambor ve Reis kullandıkları penaltıları gole çevirdi.

Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Portekiz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

Avrupa'da galibiyeti unuttu

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemdeki kazanamama sıkıntısını Rio Ave karşısında da yaşadı.

Avrupa kupalarında son 13 maçta 2 kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 2 defa da maçları berabere tamamladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 defa mağlup oldu.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evindeki başarısızlığını da sürdürdü. Başarısız performans gösterdiği son 13 maçın 6'sında rakiplerini konuk eden Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı.

2018-2019'daki iç saha maçlarında Genk'e 4-2 ve Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, geçen sezon ise Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Rio Ave ile evinde yaptığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Avrupa'da gol yeme serisi 14 maça çıktı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında yine kalesini gole kapatamadı.

Avrupa kupalarında son olarak 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçta iyi savunma yapan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı 14 karşılaşmada da gol yedi.

Beşiktaş, gol yeme serisine engel olamadığı 14 maçta kalesinde 30 gol gördü.

Bu sezon 4 resmi maçta da gol yedi

Siyah-beyazlı ekip, bu sezona da kötü savunmayla başladı.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki PAOK maçıyla başlayan Beşiktaş, oynadığı 4 resmi karşılaşmada da gol yedi.

PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçını 3-1 kazandı. Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Rio Ave mücadelesininin normal ve uzatma bölümünü de 1-1 berabere tamamladı.

4 maçta tek galibiyet

Yeni sezona da kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4 maçta tek galibiyette kaldı.

Sezonun ilk resmi karşılaşmasında PAOK'a 3-1 yenilen siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'u ise aynı skorla geçmeyi bildi. Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Rio Ave mücadelesini de aynı skorla tamamladı.

Gökhan Töre 651 gün sonra

Maçın 84. dakikasında Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre, 651 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş'taki ilk dönemindeki son maçını 13 Aralık 2018'de Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında oynayan Gökhan, 22 Aralık 2018'deki Süper Lig'deki Kasımpaşa mücadelesinde kadroda olmasına rağmen süre alamamıştı. Kasımpaşa karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan Gökhan, Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

Güven Yalçın'ın ilk Avrupa golü

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa golüne imza attı.

Siyah-beyazlı takıma 2018-2019'da transfer olan ve geride kalan 2 sezonda çıktığı 7 Avrupa kupası maçında fileleri havalandıramayan Güven, Rio Ave karşısında bu şansızlığını kırdı.

"Farklı üstünlük sağlayacak pozisyonlarımız var"

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, pozisyon buldukları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında penaltılarda rakiplerine boyun eğdiklerini belirterek, "Farklı üstünlük sağlayacak pozisyonlarımız var. Rakibimiz karşısında 85. dakikaya kadar verdiğimiz bir pozisyon var, o da gol oldu." dedi.

Bu tür maçlarda avantajlı skoru yakalamak gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Penaltılara kaldıktan sonra iş yüzde 50, yüzde 50 şansa kalıyor. Elendiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Rio Ave maçındaki kadronun eleştirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Kadroya baktığımızda oynayamayacak diyebileceğiniz kim var? Çıkardığınız kadro hiçbir zaman beğenilmez ama rotasyon olarak düşünmedik. Bu kadronun iyi oynayacağını düşündük. Kötü oynadığımız maç olmadı. İlk yarı net 3 pozisyonumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transfer Josef de Souza'nın ve yendine transferi gündemde olan Vincent Aboubakar'ın durumlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Souza antrenman yapıyor ama lisansı henüz çıkmadı. Yarım saat oynayacak kapasitesi var. Aboubakar da geldikten sonra neler yapabiliriz konuşacağız." şeklinde konuştu.

Silva: "Hak ettiğimiz sonucu elde ettik"

Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva ise maçın başında zorlandıklarını belirterek, "İkinci yarı doğru oyuncu değişiklikleri yaptık. Son bölümlerde güven de kazandık ve hak ettiğimiz sonucu elde ettik." diye konuştu.

Sonucun kendileri açısından sürpriz olup olmadığı sorusu üzerine Silva, "Futbolda her şey mümkün. Hafta içinde penaltılara da çalıştık. Çok zorluk çektik diyemem, takımım iyi mücadele sergiledi." yorumunu yaptı.