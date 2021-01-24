Beşiktaş ilk yarıyı lider tamamladı

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırladı.

15. dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Aboubakar yere yatarak altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

32. dakikada Ghezzal'ın orta sahanın sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Mihojevic ile yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı önünde buldu. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topu Larin dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

39. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Zulj, soldan ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin'inden dönen topu ceza sahası girişinde bekleyen Tripic düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

45+2. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Mensah sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. İkinci yarının başında Mensah'ın yerine giren Ljajic, Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında toplu buluştu. Çizgiye inen Ljajic, dar açısına rağmen sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Atiba'nın orta sahada kaptırdığı top sonrasında Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N'Sakala'nın kontrol etmek istediği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kaleciyi çalımlamak isterken kaleci Ersin yatarak topun sahibi oldu.

70. dakikada N'Koudou'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

73. dakikada N'Koudou, Aboubakar'la ceza sahası sol çaprazında paslaşarak gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aboubakar kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

89. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topun kaleye girmesini ayağıyla engelledi.

90. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre, sol taraftan içeri giren N'Koudou'yu topla buluşturdu. N'Koudou rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak direkte döndü.

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topa arka direkte Mihojevic kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sezon 14. galibiyetini alan ve puanını 44'e yükselten Beşiktaş, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı.

İç sahada üst üste 8. galibiyet

Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig maçlarında üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından iç sahada Yeni Malatyaspor (1-0), Medipol Başakşehir (3-2), Kasımpaşa (3-0), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Göztepe (2-1) maçlarını kazandı.

Evinde 5 maç sonra gol yedi

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 5 maç sonra evinde gol yedi.

Bu sezon iç sahada başarılı savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarını gol yemeden tamamlamıştı.

Adem Ljajic 217 gün sonra gol attı

Maçın ikinci yarısında Bernard Mensah'ın yerine oyuna dahil olan ve 49. dakikada 1-1 eşitliği sağlayan golü atan Adem Ljajic, 217 günlük gol hasretini sonlandırdı.

Beşiktaş'ın geçen sezon Yukatel Denizlispor ile 20 Haziran 2020'de oynadığı maçta fileleri havalandıran Ljajic, yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sezonun kalan 6 maçında görev alamamıştı. Ljajic, bu sezon da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ligde ve Avrupa kupalarında görev aldığı 7 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

Aboubakar'dan 11. gol

Beşiktaş'ı 77. dakikada 2-1 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar, bu sezon ligdeki 11. golünü attı.

Fatih Karagümrük maçında da fileleri havalandıran Aboubakar'ın Göztepe karşısında 32. dakikada attığı gol ise Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, gol kararının ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında Aboubakar'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Sergen Yalçın'ın hamleleri maçı çevirdi

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıdaki hamleleriyle skoru lehine çevirmeyi bildi.

Yalçın'ın ikinci yarıda oyuna sürdüğü Adem Ljajic, attığı golle takımına 1-1 beraberliği sağlarken, 64. dakikada Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre ise Aboubakar'ın golünde ortayı yapan oyuncu oldu.

Necip Uysal oyuna giremedi

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna dahil olmak için saha kenarına gelen Necip Uysal, oyuna giremedi.

Oyuncu değişikliği için bir süre bekleyen Necip, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından tekrar yedek kulübesine çekildi.

Ünal Karaman yenilgiyle başladı

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçta mağlubiyet yaşamaktan kurtulamadı.

Ligdeki son 2 maçında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe, bu sezonki 7. mağlubiyetini alarak 25 puanda kaldı.

Ünal Karaman: Talihsiz bir golle yenildik

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Göztepe'nin bir oyun kültürü var. Oyuncularım beklenen mücadeleyi verdi. İkinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu etkilemedi. Galip gelecek pozisyonları bulduk. Bunları atamamanın psikolojik etkisi olabilir. Talihsiz bir golle yenildik." dedi.

Ceza sahasında oyuncuların ellerini saklayarak koşmalarını futbolun ruhuna aykırı bulduğunu anlatan Karaman, Beşiktaş karşısında bu şekilde gol yediklerine dikkati çekti.

Maçın berabere gittiği bölümde siyah-beyazlı takımın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun oyuncuları Halil Akbunar'a ceza sahası içinde müdahalesinin olduğunu vurgulayan Karaman, "Maçın içinde görülmese bile VAR'dan izlenmesi gerekirdi. Bana sağlıklı pozisyon gibi gelmedi. Oyunun karşılığı bir puan olmalıydı, alamadığımız için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin büyük bir camia olduğunu ve farklı hedefler peşinde koşması gerektiğini kaydeden Karaman, "Bu sene sıkıntı yaşamadan ligi tamamlayıp seneye ayaklarını sağlam yere basan, motivasyonu üst seviyeye çıkaracak dokunuşlarla yakın gelecekte farklı hedeflere koşan Göztepe olacağız. Tesis sorunlarını aşan, farklı eğitimlerle gençlerimize hizmet veren, kendi yetiştirdiği çocukların yaşadığı heyecanla o hedeflere koşan Göztepe benim de hayalim." diyerek sözlerini tamamladı.