Beşiktaş, Sivasspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç, 3-0 ev sahibi siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada sağdan yapılan ortada Rosier'in uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta topla buluşan Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin, başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

17. dakikada Necip Uysal'ın uzun pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Atiba'nın şutunda, kaleci Samassa iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Beşikta öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza alanına girdiği anda yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakika içinde N'Koudou'nun sol kanatta yerden pası sonrası altıpas önünde topla buluşan Mensah'ın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda, kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Notlar

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek, 29 puanlı lider Galatasaray'ın ardında ikinci sıraya yükseldi.

Üst üste üçüncü maçta gol yemedi

Siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasını Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürdü.

Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Demir Grup Sivasspor önünde de kalesini gole kapatarak, üst üste 3. maçında rakibin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

İç sahadaki galibiyet serisi 5 maça çıktı

Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Ligdeki ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

Sivassporu evinde 2 maç sonra yendi

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor'u evinde 2 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer rakibine 3-0 üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla evinde rakibine karşı galibiyet sayısını da eşitledi.

Beşiktaş, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6. kez yendi.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Golü Aboubakar'a hediye ettiler

Beşiktaşlı oyuncular, Güven Yalçın'ın attığı golü annesini kaybeden takım arkadaşları Vincent Aboubakar'a hediye etti.

Siyah-beyazlı futbolcular, gol sevinci sırasında yedek kulübesinden Aboubakar'ın formasını alarak toplu halde görüntü verdi.

Güven Yalçın'ın ligdeki ilk golü

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynanan maçta fileleri havalandıran Güven, Süper Lig'de görev aldığı 10 maçta skor üretememişti.

Güven ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynanan karşılaşmada gol attı.

Oğuzhan bir yıl sonra gol sevinci yaşadı

Siyah-beyazlı ekipte sonradan oyuna giren ve golünü atan Oğuzhan Özyakup, bir yıl sonra fileleri havalandırdı.

Son olarak Beşiktaş'ın geçen sezon Gençlerbirliği ile 27 Aralık 2019'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta gol bulan Oğuzhan, bu hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandırdı.

Larin 5 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Cyle Larin, Süper Lig'de 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Ligin 9. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandıran Larin; Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında süre almasına rağmen gol atamamıştı.

Hakan Arslan devre arasında kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu golde Demir Grup Sivassporlu oyuncular, pozisyonun başlangıcında Valentin Rosier'in dışarıdan topu Rachid Ghezzal'e çıkardığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Golü veren hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından kararını değiştirmedi.

İlk yarının bitmesinin ardından konuk ekip oyuncuları ve kenar yönetimi itirazlarını sürdürdü. Takım kaptanı Hakan Arslan, yedek kulübesinden aldığı telefonu Arda Kardeşler'e göstererek, pozisyonla ilgili sert tepkide bulundu.

Hakem Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Hakan Arslan, soyunma odasına giderken kenardaki panoları tekmeledi. Arda Kardeşler, bunun üzerine Hakan Arslan'a ikinci sarı karttan kırmızı kartı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor, iki maç sonra mağlup oldu. Geride kalan iki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'a 3-0 yenildi.

Ligde 5. kez mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 17 puanda kaldı.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncuların iyi performans gösterdiğini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakipleri karşısında doğru futbol oynadıklarını belirterek, "Yılın son maçını galibiyetle kapatmak güzeldi." dedi.

Eksik oyuncuların olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Ancak onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. Sezon başından beri hastalık ve sakatlıktan dolayı birçok oyuncuyu kullanamadık. Yine de yerine oynayan isimler sırıtmıyor, iyi performans sergiliyor. Özellikle bugünkü bireysel performanslardan çok mutluyuz. Hedefe doğru yürüyen, yarışmacı kimliğini koruyan, zor süreci atlatan ve normalleşmeye başlayan bir Beşiktaş camiası var. Zor maç periyodu geliyor. Oraya da bütün oyuncuları sağlıklı şekilde hazırlayıp, iyi çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Oynadıkları 14 lig maçında 28 puan topladıklarını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki puan ortalama var. Bunu biraz daha yukarı çıkarabilirsek, sona kadar devam edebiliriz. Beklediğimiz pozisyona geldik. İstediğimiz pozisyona gelirken, bir sürü badire atlattık. Ancak sadece sahada kaldık, oynadığımız maçlara odaklandık. Oyuncularımızın sağlığını tutmaya çalışıyoruz, onları pozitif tutmaya gayret ediyoruz. Farklı oyuncuları da kullanıyoruz."

"Ocak ve şubat ayları çok belirleyici olacak"

Şampiyonluğu veya hedefleri konuşmanın erken olduğunu kaydeden Yalçın, "Ocak ve şubat ayları çok belirleyici olacak. Mart ayında hedefi konuşabiliriz. Ocak ve şubatta ciddi maç trafiği var." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Bir iki oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Buna ekonomi ne kadar elverecek, transfer edecek bütçemiz var mı bilmiyorum. İmkan olursa transfer yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımızı istiyoruz"

Yeni yılla ilgili beklentilerini aktaran Yalçın, "Yeni yıldan beklentimiz, bir an önce pandeminin bitmesi. Artık bu herkesi zorlamaya başladı. Sağlıklı bir hayat bekliyoruz. En önemlisi, taraftarlarımızı istiyoruz. Boş statlarda oynamak zevk vermiyor. Atmosfer, heyecan yok. Herkes için zor. Belki ocak, şubat, mart gibi maçlar taraftarlara açılabilir. Onlar da yanımızda olur. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz." diyerek sözlerini tamamladı.

Sivaspor cephesi

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçta kalelerinde gördükleri ilk golden önce topun oyun alanı dışından çevrildiğini savunarak, "Bana göre çizgi ile topun arasında bir yeşil alan gözüküyor. Bu kadar para harcıyorsak, net bir şekilde bunun karşılığını almamız lazım." dedi.

Karşımaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Otyakmaz, maçların daha iyi yönetilmesi için önemli yatırımların yapıldığını belirterek, "Daha iyi yönetilsin, imkanları daha genişlesin diye hakemlerimize alan açıyoruz. Teknoloji getiriyoruz, masraf ediyoruz, daha fazla para harcıyoruz. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgilerinde olmadığı söyleniyor. Olmadıysa bu kadar dışarıda gözüken bir pozisyonu neden içeride diye verdiler. Tabii bu bizim kötü oyunumuzun da önüne geçmemeli. Gerçi 11'e 11 devam etmiş olsaydık iyi mücadele ettiğimizi de söyleyebilirim. Daha sonra yediğimiz gollerle taraftarlarımızdan özür dileyecek bir futbol ortaya çıkarmış olduk. Yeri gelmişken özür dileyelim." diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz, devre arasında kaptanları Hakan Arslan'ın itiraz sonucu kırmızı kart gördüğünü anımsatarak, "Devre arasında sahaya pozisyonla ilgili çok fotoğraf gelince, Hakan yapmaması gereken bir hareket yaptı. Kaptanımıza yakışmayan bir hareket. Ancak bu tip meseleler insanı sinirlendiyor, sinirini bozuyor. Bu tip olaylara sebebiyet veriyor. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık ve iki basit hatayla 3-0 mağlup olduk. Üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak çizgi teknolojisinden faydalanamadığımız için ortaya çıkan bu durum, hem mağlubiyetimize sebebiyet verdi hem de VAR'daki hakemler için kara bir gece, eksi bir puan oldu." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın attığı ilk golden önceki pozisyonun çok tartışıldığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bana göre çizgi ile topun arasında bir yeşil alan gözüküyor. Bu biraz fazla gözüküyor. Dolayısıyla ben çıkmış olma ihtimalinin çok yüksek olarak görüyorum. Bu kadar para harcıyorsak, net bir şekilde bunun karşılığını almamız lazım. Sivasspor büyük camia, kimse Sivasspor'u hafife almasın. Daha fazla şey söylemek lazım. Bunu bir maçtaki bir pozisyondan dolayı söylemiyorum. Evvelki hafta ofsayttan bir golle yenildik. Daha önceki maçlarda penaltılarımız verilmedi, aleyhimize penaltı verildi. Bu VAR bizim işimizi çözmedi. İptal etsinler, bari paramız gitmesin. Kaç tane hakem görev alıyor. O kadar hakemin, teknolojinin içinde yine yanlış kararlar çıkıyor. Bunları söylerken sadece kendi görüşüme göre değil, tarafsız olduğuna inandığım birkaç arkadaşın ve bazı hakemlerin de görüşlerini aldım. Herkes bu golün iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi."

Otyakmaz, Hakan Arslan'ın gördüğü kırmızı kart için itirazda bulunacaklarını dile getirerek, "İsmi Rafael olsaydı, hallolurdu. Bakalım Hakan hallocak mı? Bir itiraz yapalım." ifadelerini kullandı.

"11 kişi kalsaydık sonucu değiştirebilirdik"

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynadıkları maçta takım kaptanları Hakan Arslan'ın hatalı davranarak kırmızı kart görmesiyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "Güzel pozisyonlarımız oldu. Gol yiyene kadar maç ortada gidiyordu. Yediğimiz gol öncesindeki pozisyonu görmedik. Oyuncularımız hakeme karşı yapmaması gereken hareketi yaptı. Hakem tabii ki o hareketlere izin vermez, haklı olarak Hakan'a kırmızı kartı gösterdi." dedi.

Hakemin Beşiktaş'ın attığı ilk golde haklı olup olmadığını bilmediklerini belirten Çalımbay, "Ama bu duruma gelmemeliydi. Maç denk kuvvette gidiyordu. Kendi aramızda bunu halledeceğiz, yapılan doğru bir şey değil. Özellikle takım kaptanının daha dikkatli olması gerekiyordu. O telefonun oraya gelmemesi gerekiyordu. Hakan'ın alıp hakeme göstermemesi gerekiyordu." diye konuştu.

Hakem hatalarına ilk defa maruz kalmadıklarını anlatan Çalımbay, "Geçen sezon da oldu. Ama o hareketin yeri orası değil. Sahada 11 kişi kalmamız gerekiyordu. 11 kişi kalsaydık sonucu değiştirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş maçına iyi hazırlanarak İstanbul'a geldiklerini kaydeden Çalımbay, "İki maç kazanarak Beşiktaş karşısına çıktık. İlk defa deplasmanda yenildik. Beni en çok üzen, takım kaptanımızın kırmızı kart görmesi oldu." ifadelerini kullandı.

"Belki de haklıyken haksız duruma düştük"

Çalımbay, telefonun Hakan Arslan'a nereden geldiği sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Tribünden gelmiş. Hakeme göstermesinin ardından Hakan sarı kart görüyor. Sonrasında herhalde Hakan bir yere vuruyor ve ikinci sarıyı görüyor. Belki de haklıyken haksız duruma düştük. Bizim canımız yandı. Beşiktaş gayet iyi şekilde mücadelesini verdi, oynadı ve hak ettiği galibiyeti aldı."

Çalımbay, Beşiktaş'ın performansıyla ilgili soru üzerine "Sergen hoca arkadaşım, beraber oynadık. Beşiktaş her zaman büyüktür, her zaman böyle yerlerde olması normal. İyi kadroya sahip. Eksikleri vardı ama Beşiktaş'ta eksik olmaz, geniş kadrosu var. Bulunduğu yer doğal. Sergen hocamıza başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.