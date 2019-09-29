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29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Beşiktaş, Trabzon deplasmanında farklı kaybetti

29 Eylül 2019, Pazar 21:11
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında altı pas içerisinde Oğuzhan Özyakup, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda önünden geçen meşin yuvarlağa dokunamayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

31. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz'ın Nwakaeme'yi düşürmesi ile ev sahibi ekip sol kanattan faul atışı kazandı. Sosa'nın ceza sahasına sert ortasında, Dorukhan Toköz topu kafa ile kendi filelerine gönderdi: 1-0.

41. dakikada ev sahibi ekip iki kez yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Rakibiniden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Sörloth'un vuruşunda, kaleci Karius yatarak topu ayakaları ile çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin önünde kalan topa bekletmeden vuruşunda, yan direkten dönen meşin yuvarlak bu kez kaleci Karius'ta kaldı.

42. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, Necip Uysal'ın kafasından seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

 

İkinci yarı

66. dakikada Sörloth, Nwakaeme'nin ortasında düzgün bir vuruşla topu üçüncü kez filelerle buluşturdu. 3-0.

79. dakikada oyuna sonradan giren Güven Yalçın Beşiktaş'ın ilk ve tek golünü kaydetti. 3-1.

Maçın son anlarında geniş alan bulan Nwakaeme orta saha çizgisinden rakip kaleye kadar topu sürdü. 88. dakikadaki pozisyonda kaleyi gören Nwakaeme gol ile maçın skorunu tayin etti. 4-1.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla yendi. 

AA

Etiketler: trabzonspor, beşiktaş, süper lig
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