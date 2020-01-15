Beşiktaş uzatmalarda mağlup oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
12. dakikada ev sahibi ekip sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda öne geçti. Ceza sahasının dışında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun sert şutunda, üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
35. dakikada ceza sahasında Osman Çelik'in müdahalesiyle N'Koudou yerde kalınca, hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan N'Koudou topu ağlara gönderdi: 1-1.
67. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa kafa vuran Oltan Karakullukçu, Karius'un bakışları arasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
88. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan ağlara gitti: 2-2.
90. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde vuruşunda top Ruiz'in eline çarptı. Hakem Koray Gençerler penaltı kararı verdi.
90+1. dakikada penaltı atışını kulanan İbrahim Akdağ, takımını öne geçirdi: 3-2.
Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
AA