Bu Lig nasıl bitecek?

13 takımda toplam 40’tan fazla futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Süper Lig'de henüz 9. haftada ‘Nasıl bitecek?’ soruları sorulmaya başlandı.

Türkiye’de ve dünyada pandeminin acı reçetesi artarak etkisini gösterirken futbol dünyası da bu durumdan nasibini almaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi’nden Alican Özcan’ın derlemesine göre, binbir zorlukla oynatılan liglere, milli takım maçları da eklenince pozitif vaka sayısında patlama yaşandı. Süper Lig’de şu an, 13 takımda toplam 40’tan fazla futbolcunun testi pozitif. En fazla coronaya sahip takımlar arasında zirveyi Beşiktaş (8) çekerken, Galatasaray (5) onu takip eden ikinci ekip. Bir de bu vakalara, TFF’nin planlaması sayesinde 21 takıma yükseltilen ligimizin sıkışık fikstürü eklenince işler iyice sarpa sarıyor. Gelecek yaza ertelenen EURO 2020 nedeniyle 16 Mayıs’ta bitmesi planlanan ligimiz için henüz 9. haftada ‘Nasıl bitecek?’ soruları sorulmaya başlandı. Ancak ‘hasta hakları’ nedeniyle corona pozitif çıkan oyuncuların isimlerini resmi olarak açıklamayan kulüplerimiz, ‘Süper Lig oynansın diye vakaları açıklamadık’ diyen yöneticilerimiz olduğu sürece bunun da bir çaresi bulunur elbet! Kulislerde dolaşan yeni iddia ise; corona sayısı artan takımların maçlarını ertelemek yerine, hükmen mağlubiyet vermek.

F.BAHÇE’DE 1 OYUNCU KOVİD-19

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı. Kovid-19'a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.