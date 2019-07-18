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Burak Yılmaz yönetim kararıyla kaptan olacak

18 Temmuz 2019, Perşembe 23:38
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI FİKRET ORMAN GOLCÜ FUTBOLCUYU BIRAKMAYACAKLARINI AÇIKLADI.

Orman, “Beşiktaş kaptanlığı yönetim kurulunun vereceği bir karar. 6 senedir birinci kaptanlığı Tolga Zengin yapıyordu. Kontratı bitti. Burak liderlik, karakter yapısıyla ve takımda gördüğü saygıyla kaptanlığı kaldıracak biri. Kaptanlık konusunu yönetim kurulu arkadaşlarımla konuşacağım” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, adı İtalya’nın Lecce takımıyla anılan Burak Yılmaz’ı bırakmayı düşünmediklerini söyledi.  Fikret Orman, “Burak’ın Beşiktaş’a ikinci transferi zor oldu. Kendisi çok iyi Beşiktaşlı ve bizim konuşmamız futbol hayatını burada bitirmek üzerine oldu. O şekilde devam ediyoruz. Burak’ın geçen sezon 6 ayda takıma kattığı ortada. Burak’ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce’den kimse gelip bizimle konuşmadı.” dedi. Burak Yılmaz’ın takım kaptanı olup olmayacağı üzerine Orman, “Beşiktaş kaptanlığı yönetim kurulunun vereceği bir karar. 6 senedir birinci kaptanlığı Tolga Zengin yapıyordu. Kontratı bitti. Burak liderlik, karakter yapısıyla ve takımda gördüğü saygıyla kaptanlığı kaldıracak biri. Kaptanlık konusunu yönetim kurulu arkadaşlarımla konuşacağım.” diye konuştu. 

ARDA TURAN İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİK

Medipol Başakşehirli Arda Turan’ın transferi için girişimlerinin olup olmadığı sorusuna Orman, “Arda Turan önemli oyuncu ama hiçbir görüşmemiz, niyetimiz olmadı. O bölgelerde kıymetli oyuncularımız var.” cevabını verdi. Burak Yılmaz gibi ismi İtalyan kulüpleriyle anılan Dorukhan Toköz’ü de bırakmaya niyetleri olmadığını anlatan Orman, şunları söyledi:  “Dorukhan tam Beşiktaşlı; sempatik, çalışkan, mütevazı. Bana da Beşiktaş taraftarlarına da kendini çok sevdirdi. Beşiktaş’tan ayrılmasına  sıcak bakmıyorum, bir iki sene  oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Bize teklif geldi ama niyetimiz onu göndermek değil. Beşiktaş ve kendisi açısından menfaat oluşursa konuşuruz. ”

İTALYAN EKİBİ LECCE’DEN BİR TEKLİF GELMEDİ

Transfer çalışmaları konusunda bilgiler veren Fikret Orman, şunları söyledi: “Beşiktaş’ın kadrosu geçen sezon da geniş olduğu halde bize ücretsel maliyetleri olan, sahada faydalanamadığımız birçok oyuncuya ücret ödedik. Yaptığımız transferler var. Kanatta eksiğimiz vardı, onu yaptık. Sol stoperle alakalı niyetimiz var. Bir iki yerde eksiğimiz bulunuyor. Onları yapma gayreti içindeyiz. Taraftarlarımız istiyor, kampa yetişsin gayreti içinde değiliz. Taraftarlarımızın heyecanlanması hoş ama doğru oyuncuları almak istiyoruz.”

Etiketler: fikret orman, beşiktaş, burak yılmaz
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