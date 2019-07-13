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Çaykur Rizespor'da yeni transferler kampa katıldı

13 Temmuz 2019, Cumartesi 22:52
Yeşil-mavili ekip Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin'i renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan ve Burak Albayrak'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak'ın Erzurum kampına katıldığı belirtildi.

Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreninin daha sonra Rize'de düzenleneceği ifade edildi.

AA

Etiketler: Çaykur Rizespor, yeni transfer
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