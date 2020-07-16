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23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Çaykur Rizespor, Karaman'ın ardından Tomas ile anlaştı

16 Temmuz 2020, Perşembe 12:22
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gelecek sezon için teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman'ın görevden ayrılması ile teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başlandığı belirtildi.

 

Açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Rize'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada Ünal Karaman'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ünal Karaman, sezona başladığı Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'da göreve başladı. 

Ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz ekibi, Karaman yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Çaykur Rizespor'dan Ünal Karaman açıklaması

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu’na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." 

Ünal Karaman'dan açıklama

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan Ünal Karaman ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifa eden kamu görevlilerinden sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor'a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla." 

AA

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