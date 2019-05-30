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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Chelsea 4 golle Avrupa'nın 2. büyük kupasına uzandı

30 Mayıs 2019, Perşembe 02:07
UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal'ı 4-1 yenerek şampiyon oldu.

İki Londra takımının karşı karşıya geldiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçıyla sahibini buldu.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Arsenal'dan geldi. 9. dakikada Maitland-Niles'in sağ taraftan ortaladığı topu kaleci Kepa uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Aubameyang'ın vuruşunda top yandan auta gitti. 

27. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Xhaka'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 

34. dakikada Arsenal ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Emerson'un vuruşunda, kaleci Cech tehlikeyi uzaklaştırdı. 

40. dakikada gelişen Chelsea atağında Fransız yıldız Giroud'nun ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda, kaleci Cech'in çeldiği topu Arsenal savunması uzaklaştırdı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 

Chelsea ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Emerson'un gönderdiği topla ceza alanında buluşan Giroud, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

60. dakikada ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Hazard'ın içeriye çıkardığı pasta, müsait durumdaki Pedro topu filelere gönderdi: 2-0.

64. dakikada Maitland-Niles'ın müdahalesiyle Giroud yerde kalınca hakem Gianluca Rocchi penaltı noktasına gösterdi. Pozisyondan bir dakika sonra topun başına geçen Hazard, meşin yuvarlağı kaleci Cech'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

69. dakikada Chelsea savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı önünde bulan Alex Iwobi, şık bir vuruşla filelere gönderdi ve takıma adına farkı ikiye indirdi: 3-1.

72. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Giroud'nun çıkardığı topu tamamlayan Hazard, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-1.

Büyük heyecana sahne olan kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince, Chelsea rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 

Cech son maçına çıktı

Arsenal kalecisi Petr Cech, kariyerinin son maçına çıktı ve profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. 

2004-2015 yılları arasında Chelsea, 2015 yılından bu yana da Arsenal kalesini koruyan 37 yaşındaki file bekçisi, İngiltere kariyerinde 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Lig şampiyonlukları yaşadı.

Chelsea kupayı ikinci kez kazandı

Avrupa kupalarında 9'uncu finalini oynayan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı. 

UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea, 6 yıl sonra da Arsenal'ı 4-1 mağlup ederek kupayı kazanmayı başardı.

Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 19 yıl sonra oynadığı finalde de kupaya uzanamadı. 

Emery bu kez kazanamadı

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını İtalyan Giovanni Trapattoni ile en çok kazanan iki teknik adamdan biri olan İspanyol Unai Emery, bu kez finalde istediğini alamadı. 

Sevilla'nın başında 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanan Emery, bu kupayı ilk kez finalde kaybetti.

AA

Etiketler: uefa, arsenal, chelsea
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