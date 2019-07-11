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11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Coşkuyla karşılandı

11 Temmuz 2019, Perşembe 00:17
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz için Antalya'nın Elmalı ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Ali Gürbüz için memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Organizasyona, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ağası Muammer Ak, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol eşliğinde konvoyla şehir turu atan Ali Gürbüz, araç üzerinden halkı selamladı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Gürbüz, yaptığı konuşmada, ata sporu yağlı güreşte elde ettiği başarı nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise Ali Gürbüz'ün başarısıyla gururlandıklarını ve ata sporu yağlı güreşin Elmalı'da önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, "Elmalı güreşleri, Kırkpınar'dan daha eski bir tarihe sahip. Bu da bize gösteriyor ki Elmalı ve yöresi ata sporumuz yağlı güreşte çok önemli. Yüz yıllarca süren bu güzel sporu, bu şekilde başarılarla taçlandırmak bize ayrıca gurur veriyor." açıklamasında bulundu.

Mehter takımı eşliğinde yaklaşık iki kilometre yürüyerek Elmalı Güreş Sahası'na giden Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, eski Kırkpınar başpehlivanlarından olası babası merhum Recep Gürbüz'ün kabri başında yapılan duaya katıldı.

AA

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