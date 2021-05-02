Denizlispor'dan Süper Lig'e veda

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla Denizli ekibi Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Denizli'deki müsabakanın 72. dakikasında Braian Samudio'nun golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti.

Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.

İlk yarı

11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.

18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.

45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Özer Özdemir'in pasında topla buluşan Sagal'ın sağ çapraz pozisyondan attığı şutta top yandan auta gitti.

53. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasının dışından attığı şutta top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Özer Özdemir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Sagal'ın attığı şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı çıktı.

73. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ taraftan Michalak'ın yaptığı ortaya ceza sahasında Samudio'nun kafa vuruşunda yere çarpan top sekerek ağlarla buluştu: 1-0.

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun şutunda top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Skoda'nun şutunda Mustafa Yumlu topu kornere gönderdi.

Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

"Bu ligde çok zor olan kümede kalma işini başarmış olduk"

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, zorlu ligde kümede kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Denizlispor'un ligden düştüğü için üzüntülü olduğunu söyledi.

Kendisinin geçen sezon Denizli'de çalıştığını hatırlatan Uygun, takımın geçen sezon kümede kalmasına yardımcı olduğunu ve sonra ayrıldığını hatırlattı.

"Cenaze evinde düğün yapılmaz" ifadelerini kullanan Uygun, takımda psikolog gibi çalışarak sorunların üstesinden geldiklerini ve futbolcularla kümede kalmayı başardıklarını söyledi.

Futbolcularını tebrik ettiğini ifade eden Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başta Sayın Başkanım Hasan Kartal olmak üzere yönetim kurulumuz, hep birlikte taraftarımız bir ruh olduk, birlik olduk ve dua ettik. Ligde de kenetlendik ve bugün itibariyle 45 puan alarak büyük bir çoğunluğunu geçtiğimiz bu ligde çok zor olan kümede kalma işini başarmış olduk. O yüzden Rizespor camiasını tebrik ediyorum. Yeni sezonda daha değişik ve daha iyi hedefler için yeni planlama yapacağız. Denizlispor'un da inşallah tez zamanda tekrar hak ettiği bu lige ve Avrupa'larda destan yazdığı yıllara dönmesi dileğiyle hepsini sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

"Belki de herkesten daha çok üzgünüm"

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, eski futbolcusu olduğu takımın küme düşmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Ali Tandoğan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligden düştükleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Bugün Süper Lig'den düşmelerinin kesinleştiğini dile getiren Tandoğan, "Zamanında Denizlispor ile Süper Lig'e çıkan, şampiyonluk yaşayan, 5 yıl oynayıp takım kaptanlığını yapan bir oyuncu olarak belki de herkesten daha çok üzgünüm. Durum belliydi, biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizlispor formasının, Denizli halkının yanında olmak için buradaydık." diye konuştu.

Tandoğan, oyuncu grubuna saha içinde yapmaları gerekenleri defalarca anlattıklarını dikkati çekerek, "Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Gücümüz bu kadardı. Bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler oluşsa olabilirdi. Ben oyuncularıma ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür ederim. Fazla konuşacak bir şey yok. Üzgünüz. Bundan sonraki durumlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.