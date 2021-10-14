Derbi maçını Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar: Yarın: 20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan 16 Ekim Cumartesi: 13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar 16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan 19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus 17 Ekim Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır 16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler 16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan 18 Ekim Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk 20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük AA

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