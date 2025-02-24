Derbide gol yok

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirvede 6 puanlık farkı korudu.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan derbinin ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da takımlar pozisyona giremedi. İki kalede de orta şut karışımından birer pozisyon yaşandı. Duran toplarla gol aranan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 4. beraberliğini yaşadı. Geride kalan bölümde 20 de galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 64'e taşıdı. "Cimbom" namağlup ünvanını koruyarak 6 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 58 yaptı.

İkili averaj Galatasaray'da

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de yapılan müsabakayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti.

Galatasaray, sezon sonunda puan durumunda eşitlik olması halinde rakibinin üstünde yer alacak.

Altı maç sonra dönen Yunus cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, 6 resmi maçın ardından forma giydiği müsabakada cezalı duruma düştü.

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında sahaya çıkan Yunus, yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç kaçırdı.

Derbinin 69. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna giren Yunus, 6 maç sonra formasına kavuştu. Müsabakanın 90+2. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yunus, 26. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Dört beraberliğin 3'ü iç sahada

Galatasaray, bu sezon puan kaybı yaşadığı 4 maçın 3'ünü iç sahada oynadı.

Süper Lig'de deplasmandaki 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, derbiye kadar RAMS Park'taki 13 mücadelede ise 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden de beraberlik alarak iç sahadaki 3. puan kaybını yaşadı.

Ligde yenilmezlik serisi 25 maç oldu

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Okan Buruk, derbilerde yenilmiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 11 derbinin 9'unda kaybetmedi.

Okan Buruk, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 11. derbisine çıktı. Buruk, söz konusu derbilerde 7 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken, ikinci kez berabere kaldı.

Ligdeki 6. Fenerbahçe derbisine çıkan Okan Buruk, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi gördü.

33 maçlık gol serisi sona erdi

Galatasaray, 33 maçın ardından gol sevinci yaşayamadı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Ağustos 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Fenerbahçe derbisinde skor üretemeyen Galatasaray'ın 33 maçlık gol atma serisi sona erdi.

Güvenlik önlemleri maç sonunda da sürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için aldığı sıkı önlemleri sonrasında da devam ettirdi.

Müsabakanın devre arasında ve sonrasında tribünlerle saha arasında güvenlik duvarı ören emniyet güçleri, bir sorun yaşanmasına engel oldu.

Devre arasında futbolcular ve teknik ekipleri ayrı koridorlardan içeri alan polisler, maç sonunda da uygulamayı sürdürdü. Derbinin bitiş düdüğünün ardından sahada kol kola giren emniyet güçleri, iki takım oyuncularının birbirine yaklaşmasına izin vermedi.

Fenerbahçeli futbolcuların etrafını saran polisler, sarı-lacivertlileri sorunsuz şekilde soyunma odasına götürdü.

Derbi galibiyetine hasret

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon 3. kez bir derbi müsabakasına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmadan da galibiyete ulaşamadı.

Ligde 10 maç sonra skor üretemedi

Fenerbahçe, ligde 10 maç sonra gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, son olarak yine bir derbi müsabakasında, Beşiktaş deplasmanında gol bulmayı başaramamıştı.

4 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşadı

Fenerbahçe'de 4 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin daha önceden kadrosunda bulunan ama ligin ilk yarısındaki müsabakada forma giyemeyen Filip Kostic ile Oğuz Aydın, ilk kez derbide görev aldı.

Bu isimlerin yanı sıra yeni transferlerden Milan Skriniar ve Anderson Talisca da ilk kez derbide boy gösterdi.

Öte yandan Süper Kupa'da sahaya çıkan Yusuf Akçiçek ise ligde ilk kez bir Galatasaray derbisinde forma giydi.

İlk yarı

5. dakikada Kostic'in sol kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Lemina'nın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Barış Alper Yılmaz, sol çaprazından içeriye doğru ortaladı. Kimsenin dokunamadığı ve kaleye yönelen topu, kaleci İrfan Can soluna yatarak kurtardı.

54. dakikada Kostic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Dzeko ile Abdülkerim Bardakcı'nın mücadelesinde seken topu önünde bulan Fred'in ceza sahasısağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

67. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Djiku'nun kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Tadic'in seken topa yaptığı vuruşta, Uruguaylı file bekçisi ikinci kez gole izin vermedi.

88. dakikada Amrabat'ın pas hatasında topu önünde bulan Lemina'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.