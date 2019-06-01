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Devler Ligi'nde şampiyon Liverpool oldu

01 Haziran 2019, Cumartesi 23:57
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda şampiyon olarak dev kupayı müzesine götürdü.

Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan final karşılaşması, bu sabah trafik kazasında ölen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. 

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında sol kanattan Tottenham ceza sahası içine giren Mane'nin ortasında, yakın pozisyondaki Sissoko'nun üzerine gelen topa müdahalesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Sloven hakem Damir Skomina, pozisyonla ilgili VAR'a başvururken, VAR hakemi de penaltı kararını onayladı. 

Topun başına geçen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, 2. dakikada Liverpool'u 1-0 öne geçirdi. 

Salah'ın maçın başlamasından 1 dakika 49 saniye sonra attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde final maçları tarihinde en kısa sürede atılan ikinci gol olarak istatistiklere geçti. Şampiyonlar Ligi finallerinin en erken golü, 2005 yılında İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Milan-Liverpool maçının 51. saniyesinde, Milan'da forma giyen İtalyan futbolcu Paolo Maldini'nin attığı gol olarak biliniyor. 

Bu arada maçın 16. dakikasında Liverpool kale arkasından sahaya atlayan bir kadın taraftardan dolayı oyuna kısa süre ara verildi. İki güvenlik görevlisinin müdahalesiyle yakalanan kadın sahadan çıkarılınca hakem atışıyla oyun kaldığı yerden başlatıldı. 

Erken yediği gole rağmen oyun disiplininden hiç kopmayan Tottenham, uzun toplarla ve kontrataklarla hücuma çıksa da Liverpool kalesinde tehlike oluşturacak pozisyonlar üretmekte zorlandı.

Özellikle Salah ve Robertson ile farkı açmaya çalışan Liverpool ise son vuruşlarda başarılı olamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar sonucu değiştirmezken, Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğünde takımlar soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda takımlar aynı ilk 11'leriyle sahaya çıktı. 

Art arda hücumlarla Liverpool kalesine gelen Tottenham, ilk 10 dakikada Son ve Dele Alli ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi.

Orta sahasını güçlendirmek ve 1-0'lık skor avantajı korumayı düşünen Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, 58. ve 62. dakikalarda iki oyuncu değişikliği yaparak Firmino'nun yerine Origi'yi Wijnaldum'un yerine de Milner'i oyuna aldı.

Beraberlik golü için tüm hatları ile bastıran Tottenham, çok önemli pozisyonlar yakalasa da son vuruşlarda etkili olamadı. Liverpool'un kazandığı köşe vuruşu sonrasında 87. dakikada ağları havalandıran Dovick Origi, farkı 2'ye çıkaran golü attı.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğünde sona erdi. 

Her iki takımın futbolcularının centilmence mücadele ettiği final maçında, Slovenyalı hakem tek bir sarı kart bile çıkarmak zorunda kalmadı.

Liverpool 6. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü

Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı. İngiliz takımı, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar arasında 3. sıraya yükseldi. Bu kupayı 5 kez kazanan Barcelona, Liverpool ile paylaştığı 3'üncülükten 4'üncülüğe indi.

Diğer yandan 2013'te Borussia Dortmund ve geçen yıl Liverpool ile oynadığı iki Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 3. finalinde kupayı kazanmayı başardı.

Bu sezon İngiliz takımlarının üstünlük kurduğu Avrupa futbolunda, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa maçı 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak.

AA

Etiketler: şampiyonlar ligi, liverpool
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