Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor

Atletico Madrid'de oynayan Diego Costa, 2014 yılında 1,1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İspanya'da Maliye, Atletico Madrid takımında forma giyen Diego Costa hakkında 1,1 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İspanyol basınına yansıyan haberlerde, Maliye tarafından yaklaşık 10 gün önce yapılan suç duyurusu sonrasında Madrid Ekonomik Suçlar Savcılığının soruşturma başlattığı ve Costa hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vereceği bildirildi. Söz konusu suçlamanın Diego Costa'nın İngiltere'nin Chelsea Kulübünden İspanya'nın Atletico Madrid Kulübüne transfer olduğu 2014 yılına ait olduğu ve toplamda 1 milyon 117 bin 272 avro vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi. İspanya'da bu zamana kadar vergi kaçırdıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan futbolculardan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Marcelo, Neymar, Fabio Coentrao, James Rodriguez, Luka Modric ve Alexis Sanchez, para cezaları almıştı. AA

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