Dolmabahçe'de 3 puan Beşiktaş'ın

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 3-0 ev sahibi siyah-beyazlıların üstünlüğü ile tamamlandı.

1. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Atiba meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla arkaya sektirdi, Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi: 1-0 17. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkan Cenk Tosun ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 19. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunma topu çok sert şekilde karşıladı. Meşin yuvarlak bir anda Davidson'un önünde kaldı. Alanyaspor'un hızlı atağında Davidson'un pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunda kaleci Ersin ayağıyla topun kaleye gitmesini engelledi. 23. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü. 41. dakikada Juanfran'ın sağdan ortaladığı topu Bareiro müsait pozisyonda altıpas önünde auta attı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı 47. dakikada Salih Uçan orta sahada Ghezzal'dan kaptığı topu sol kanatta Davidson'a gönderdi. Soldan hızla hareketlenen Davidson'un çaprazdan vuruşunda Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi. 53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Bareiro sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'i de geçen topu Babacar boş kale yerine auta gönderdi. 57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba ceza sahası dışı sol çaprazında Ghezzal'la buluşturdu. Cezayirli oyuncunun şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0 85. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Atiba orta sahadan taşıdığı topu soldan bindirme yapan N'Koudou ile buluşturdu. Sol taraftan ceza sahasına giren N'Koudou dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0 89. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu düzgün bir vuruşla golünü attı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. AA

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