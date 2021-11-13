Dünya Kupası Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 15 Kasım Pazartesi günü C, F ve I gruplarında 8, 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak. A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek. Elemelerde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle: Yarın: A Grubu: 22.45 Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti 22.45 Portekiz-Sırbistan B Grubu: 22.45 Yunanistan-Kosova 22.45 İspanya-İsveç H Grubu: 17.00 Malta-Slovakya 17.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi 17.00 Hırvatistan-Rusya J Grubu: 20.00 Lihtenştayn-Romanya 20.00 Ermenistan-Almanya 20.00 Kuzey Makedonya-İzlanda 15 Kasım Pazartesi: C Grubu: 22.45 Kuzey İrlanda-İtalya 22.45 İsviçre-Bulgaristan F Grubu: 22.45 İsrail-Faroe Adaları 22.45 İskoçya-Danimarka 22.45 Avusturya-Moldova I Grubu: 22.45 San Marino-İngiltere 22.45 Arnavutluk-Andorra 22.45 Polonya-Macaristan 16 Kasım Salı: D Grubu: 22.45 Finlandiya-Fransa 22.45 Bosna Hersek-Ukrayna E Grubu: 22.45 Galler-Belçika 22.45 Çekya-Estonya G Grubu: 22.45 Cebelitarık-Letonya 22.45 Karadağ-Türkiye 22.45 Hollanda-Norveç AA

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