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18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Düşme hattında kritik maç

18 Mayıs 2019, Cumartesi 13:52
Süper Lig'de son 2 haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, kendisini 1 puan geriden takip eden Bursaspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak.

Ligde mağlup olmadığı son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, 33. haftaya 34 puanla 15. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Göztepe, rakibini yendiği takdirde kümede kalma yolunda önemli bir adım atacak. Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor'u yenip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un pazartesi günü konuk edeceği Fenerbahçe'ye puan kaybı halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Müsabakanın Göztepe'nin galibiyetiyle tamamlanması halinde Akhisarspor'dan sonra lige veda edecek ikinci ekip Bursaspor olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Bursaspor-Göztepe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Karşılaşma için dün hava yoluyla İstanbul'a giden Göztepe, bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanın ardından Bursa'ya geçecek.

Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Wallace Reis'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.

AA

Etiketler: göztepe, bursaspor
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