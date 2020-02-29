Emre Belözoğlu: Maçlar ertelenmeli

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, İdlib'de şehit olan askerlerden ötürü ligde maçların ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli futbolcu, "Son dönemde alınan sonuçlar nedeniyle herkes çok üzgün. Ancak ayağa kalkmak zorundayız. Tüm arkadaşlarımızla bir araya gelip, durum değerlendirmesi yaptık. Herkes işbirliği yapmanın önemine değindi. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

"Kararı vermek elimde değil ama maçlar ertelenmeli"

Fanatik'in haberine göre, Belözoğlu, İdlib’de şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Hiç neşemiz yok. Benim gönlümden geçen maçların ertelenmesi ama bu kararı vermek benim elimde değil" ifadelerini kullandı.