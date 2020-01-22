Erzurumspor, Beşiktaş'ı eleyerek tur atladı

Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi.

Erzurum'da oynanan ilk karşılaşmada da rakibine 3-2 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşta 2-1 öne geçse de rakibinin peş peşe gelen gollerine engel olamadı ve kupaya veda etti.

Avcı'ya tepkiler devam etti

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üçüncü golünün ardından "Avcı istifa" şeklinde tezahürat etmeye başlayan Beşiktaş taraftarları tepkisini maçın ardından da sürdürdü.

Burak Yılmaz suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz 5 resmi maçın ardından gol attı.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda forma giymeyen forvet oyuncusu, 2 gol attığı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından ilk golünü 64. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağlarına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Siyah-beyazlı oyuncu bu süreçte Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarını boş geçmişti.

Caner Erkin ile Elneny tartıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı üçüncü golden sonra siyah-beyazlı futbolcular Caner Erkin ile Elneny saha içinde kısa süreli tartışma yaşadı.

Golden sonra kendisine tepki gösteren Elneny'nin üzerine yürüyen Caner Erkin, takım arkadaşını boğazından itti. Golden sonra tribünler Caner Erkin'i her topla buluşmasında ıslıkla protesto etti.

Vodafone Park'ta galibiyeti unuttu

Beşiktaş'ın iç sahada son zamanlarda ortaya koyduğu kötü performans kupa maçında da sürdü.

İç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini Süper Lig'de 17. hafta maçında 9 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında 4-1'lik skorla elde etmişti.

Erzurumspor Teknik Direktörü Sözeri: Her şeyiyle bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek tur atlayan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, siyah-beyazlı takıma karşı geri düştükten sonra maçı çevirmenin önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, "Erzurum şehrine hayırlı olsun. Her şeyiyle bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı geriye düşüp maçı çevirmek önemliydi. Bu galibiyeti unutarak pazar günü oynayacağımız Balıkesirspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Ligdeki hedefler de bizim için çok önemli. Erzurum, Süper Lig'e yabancı değil, tekrar ait olduğu yere dönmek için elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, güzel bir galibiyetle tur atladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kupada keyifli geçen maçlar var. Bu maç da şölen havasında geçti bizim açımızdan. Ligde hedeflerimiz var. Ciddi bir kadromuz var. Kadro derinliğimiz mevcut. O yüzden kupada ısrarcı oluyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gidelim diye. Süper Lig takımlarında bile bendeki kadro derinliği yok. Az süre alan oyuncularımız için kupa maçları bir fırsat. İki maçın bize anlattığı şeyler var. Güzel organizasyonlar yaptık, güzel goller attık. Kendi ligimizde niye böylesini yapamıyoruz diyecek olursak, benim oyuncularımın geneli Süper Lig kalitesinde oyuncular. Ligimizde her takım birbirine karşı kapalı oynuyor. Üretmek zorundayız. Beşiktaş gibi takımlar bize oynamaya çalıştığı zaman oyuncularımız kendi kalitelerini ortaya koyuyor."

Mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e dönüş umudu olduğuna dikkati çeken Sözeri, "Süper Lig'e dönüş sinyalleri veriyoruz. İkinci yarı maçları zor olacak ama bu performansın kat kat fazlasını göstermemiz gerekiyor. Bizim ligimizde de kaliteli oyuncular var. Sissoko da bunlardan biri. Bu kadar yetenekli bir oyuncu bir yerlere tam gelemediyse kendini sorgulamalı. Eskişehir'deydi, boşa çıktıktan sonra kadromuza kattık. Şenol Güneş'i de tebrik etmek gerekiyor. Türkiye'de ve gurbette ne kadar yetenekli oyuncular bulunduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın özeti

1. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlı ekibin ilk topla buluştuğu atakta sağdan ceza sahasına giren Rashad Muhammed meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpasın solunda Mücahit Albayrak topu tekrar içeri çevirdi, Oltan Karakullukçu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1

33. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou soldan çizgiye inerek pasını içeri çevirdi, Diaby müsait pozisyonda topu boş kaleye attı: 1-1

38. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa Diaby ceza yayı üzerinde düzgün vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu fakat VAR incelemesinin ardından hakem golü iptal etti.

64. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

66. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşitliği yakaladı. Soldan gelen ortaya Mehmet Murat Uçar ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, Karius yatarak topa müdahale etti. Siyah-beyazlı kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırsa da Sissoko ceza sahası girişinde sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-2

72. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden öne geçti. Sağdan hızla ceza sahası içine girip çizgiye inen Mehmet Murat Avcı'nın içeri çevirdiği topu Oltan Karakullukçu gole çevirdi: 2-3

90+1. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip, çeyrek finale yükseldi.