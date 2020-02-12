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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Erzurumspor'un konuğu Trabzonspor

12 Şubat 2020, Çarşamba 12:56
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Sahasında oynadığı ilk maçı 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanarak büyük avantaj sağlayan Karadeniz ekibi, 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Alexander Sörloth, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kupada 4. randevu

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, bu sezon ikinci eşleşmedeki ilk maçı da 5-0 kazanarak rakibi önündeki farklı galibiyetlerine devam etti.

Trabzonspor, kupada oynanan 3 maçı kazanırken rakip filelere 14 gol gönderdi, kalesinde ise 1 gol gördü.

Rakip Fenerbahçe olacak

Çeyrek final rövanş maçının sonucuna göre turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor, rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.

AA

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