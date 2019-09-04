EURO 2020 elemelerinde 5. hafta maçları yarın başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. hafta maçları, yarın 6 ve 7 Eylül'de oynanacak. H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ın ev sahipliğinde oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak. Elemelerin 5. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: Yarın: D Grubu 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre 21.45 Cebelitarık-Danimarka F Grubu 21.45 Romanya-İspanya 21.45 Norveç-Malta 21.45 Faroe Adaları-İsveç G Grubu 21.45 İsrail-Kuzey Makedonya J Grubu 19.00 Ermenistan - İtalya 21.45 Finlandiya-Yunanistan 21.45 Bosna Hersek-Liechtenstein AA

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.