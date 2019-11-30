EURO 2020 kuraları bu akşam çekilecek

Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2020'deki rakipleri bugün belirlenecek.

2 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) kuraları bugün Romanya’nın başkenti Bükreş’te çekilecek. TSi 20.00’de başlayacak kura çekimi, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Kura çekiminde Türkiye üçüncü torbada yer alacak. Torbalar şöyle: 1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna 2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya 3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya 4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

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