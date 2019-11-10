EURO 2020'ye doğru son iki maç

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlar öncesi ilk antrenmanını yarın yapacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını akşam saatlerinde aynı tesislerde gerçekleştirecek. Türkiye-İzlanda karşılaşması Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Milliler, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek. Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te oynanacak. H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Aday kadro Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Kaleci: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe) Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray) Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid) AA

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