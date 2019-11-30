Falcao ilk yarıyı kapattı

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun durumu üzdü.

Sezon başında büyük çabalarla kadroya dahil edilen yıldız futbolcu, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemiyor..

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, İspanyol basınına Kolombiyalı yıldız ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Falcao fiziksel olarak tam hazır değil ve bu durumdan çok üzüntü duyuyor. Sakatlıktan tamamen kurtulmak için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz." dedi.

Sahalara dönmek için 1 ay daha bekleyecek olan Falcao'nun sezonun ilk yarısını kapatması kesinleşti.