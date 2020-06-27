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27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Fenerbahçe 3 puana 3 golle uzandı

27 Haziran 2020, Cumartesi 20:15
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

İlk yarı

30. dakikada Muric'in şutunda ceza sahasında savunmadan seken top, Ozan Tufan'da kaldı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta gitti.

41. dakikada Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.

45+2. dakikada Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

76. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in yakın mesafenden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.

81. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor skoru eşitledi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda serbest atış kullanan Fofana'nın yaptığı ortada, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Ndayishimiye, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.

89. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor üstürlüğü ele geçirdi. Fofana'nın sağdan kulandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken topu Ndayishimiye kafayla altıpasın sol çaprazında bulunan Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

90. Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı: 2-2.

90+6. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, altıpas önünde iyi yükselen Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

AA

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